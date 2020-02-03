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ترامب عن عزله: آمل أن يدرك الجمهوريين والشعب الأمريكى خدعة المساءلة الحزبية

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:36 م
ترامب عن عزله: آمل أن يدرك الجمهوريين والشعب الأمريكى خدعة المساءلة الحزبية ترامب
كتب هيثم سلامة

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شدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على ضرورة أن يدرك الشعب الأمريكى والجمهوريين أن محاكمته ومسألته ليست سوى مجرد خدعة، وطالبهم بضرورة استماع ما قاله رئيس وزراء خارجية أوكرانيا فى ذلك الشأن،  حيث اتفق قادة مجلس الشيوخ على تحديد الرابعة عصر الأربعاء 5 فبراير للتصويت على مادتى العزل الذى تقدم بهم مجلس النواب ضد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب :"آمل أن يدرك الجمهوريون والشعب الأمريكي. خدعة المساءلة الحزبية، وأنها مجرد خدعة.. اقرأ النصوص واستمع إلى ما قاله رئيس ووزير خارجية أوكرانيا "لا يوجد ضغط".. لا شيء سوف يرضي "لا شيء" أى اليسار الديموقراطي المتطرف".

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وأضاف ترامب: "الجمهوريين فى ولاية أيوا.. اخرجوا إلى لجنة الانتخابات اليوم.. لصفقاتك التجارية العظيمة مع الصين والمكسيك وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وأكثر من ذلك.. تأتى الأوقات الرائعة بعد الانتظار لعقود للمزارعين والمصنعين لدينا".

 

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكى قد صوت ضد قرار استدعاء شهود أو ضم أدلة جديدة فى المحاكمة الخاصة بعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مما يعنى أنه يقترب من التبرئة من الاتهامات التى وجهها له مجلس النواب، الذى يسيطر عليه أغلبية من الحزب الديمقراطى المناوئ لترامب.

 

واعتبرت شبكة "سى.إن.إن"، السبت الماضى، أن قرار مجلس الشيوخ الذى جاء بنتيجة 51 صوت ضد مقابل 49 مؤيد، خطوة تمثل بداية النهاية للمحاكمة الثالثة فى تاريخ الولايات المتحدة ضد رئيس أمريكي، واتفق قادة مجلس الشيوخ على تحديد الرابعة عصر الأربعاء 5 فبراير للتصويت على مادتى العزل الذى تقدم بهم مجلس النواب ضد ترامب.

 

ويواجه الرئيس الأمريكى اتهامات بإساءة استغلال السلطة من خلال مزاعم بقيامه بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق فى شبهات فساد مما يساهم فى تشويه سمعة المرشح الديمقراطى المحتمل للرئاسة جو بايدن، وذلك لتحقيق مصالح شخصية، كما يواجه ترامب اتهام آخر بعرقلة عمل الكونجرس عمدا أثناء اتخاذ الإجراءات التى استهدفت عزله.

 

وسيأتى توقيت التصويت على تبرئته بعد ساعات من إلقاءه خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس، مساء الثلاثاء، ويحتاج عزل ترامب إلى ثلثى أصوات مجلس الشيوخ أي 67 صوتا، ويحتل الجمهوريون، أغلبية مقاعد البرلمان بـ 53 مقعدا مقابل 47 مقعدا للديمقراطيين، وعلى الرغم من الخصومة السياسية الكبيرة بين ترامب والديمقراطيين غير أن بعض الأعضاء الديمقراطيين فى الشيوخ، عن الولايات التى يحظى فيها الحزب الجمهورى بشعبية كبيرة، أشاروا إلى إمكانية التصويت لصالح تبرئة الرئيس.


ترامب

دونالد ترامب

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جون بايدن

اجراءات عزل ترامب

عزل ترامب

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