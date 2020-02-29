موجز الحوادث.. الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة لضبط الأسواق

كتب إيهاب المهندس

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم السبت، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:



هيئة الرقابة الإدارية

شنت الرقابة الإدارية حملة مكبرة على مواقع الخدمات بمحافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين، حرصاً من هيئة الرقابة الإدارية على التحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين. ولضبط الأداء العام فى كافة المجالات الخدمية، فقد قامت الهيئة وبالتنسيق مع المحافظين المعنيين، بحملة مُكبرة على مستوى الجمهورية على مدار عدة أيام لضبط الأسواق تضمنت المرور على الخدمات الصحية، والتعليمية، والتموين ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن والمجازر، ومحطات مياه الشرب، ووحدات الإدارة المحلية، وأعمال رصف الطرق، للوقوف على حالة وأداء هذه الخدمات ومدى التيسير في تقديمها للمواطنين.

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.



المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية

شهد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، افتتاح الندوة التثقيفية، التي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية تحت عنوان "القيم والتقاليد القضائية"، والتي ألقاها المستشار صبري البيلي، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، بحضور 100 عضو من أعضاء ومستشاري هيئة النيابة الإدارية.



تنظيم داعش

أدرجت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اسم كيانين على قائمة الكيانات الإرهابية الدولية وما يترتب على ذلك من آثار، لانتمائهما لتنظيمى "القاعدة" و"داعش".

وافق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد علي قرار الدكتور محمد ايوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإحالة ممدوح . ع، مسؤول بالمطاحن، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 11800722 مليون جنيه في ثروته نتيجة تلاعبات مع العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس مركز ومدينة أبوتيج سابقا بأسيوط، وسكرتير عام الوحدة المحلية بذات المركز بخصم أجر شهر من راتب كلًا منهما ، كما وجهت عقوبة اللوم لرئيس سابق أيضًا للمركز، لاتهامهم بإقامة سوق للباعة الجائلين بالمخالفة مما تسبب في إهدار المال العام.



حملة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة قضية رئيس مجلس إدارة "سينا كولا"، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون جنيه للضرائب العامة على المبيعات فى القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبى، للجنة خماسية من وزارة العدل لإعداد تقرير عنها، وحددت جلسة 16 مايو المقبل لتقديم التقرير.