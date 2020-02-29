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قيادات أمن الأقصر والأزهر والكنيسة يشهدون إنهاء خصومة ثأرية في أرمنت..صور

السبت، 29 فبراير 2020 04:22 م
قيادات أمن الأقصر والأزهر والكنيسة يشهدون إنهاء خصومة ثأرية في أرمنت..صور إنهاء خصومة ثأرية بقرية أرمنت الحيط
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، إنهاء خصومة ثأرية بقرية أرمنت الحيط التابعة لمدينة أرمنت غرب المحافظة، حيث أنهت لجنة المصالحات خصومة ثأرية بين عائلتى "الروافعة آل كمونة والجماملة آل حفنى"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك بحضور اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، والدكتور عباس شومان رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، وقيادات مديرية الأمن ورجال الأمن العام والمباحث الجنائية، وعدد من القيادات الشعبية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، والآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة، وتبادل الطرفان التصافح والعناق، مرددين قسم العفو والصلح وإنهاء النزاع بينهما وفتح صفحة جديدة وقبول القودة.

ومن جانبه صرح اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر – خلال فعاليات المصالحة الثأرية - أن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبى على كافة نواحى الحياة اليومية لأطراف الخصومة، داعياً كبار العائلات والعقلاء ورجال الدين إلى أن يكون لهم دور أكبر فى حل الخلافات فى مهدها وعدم السماح بتطورها إلى خصومات ثأرية، مقدماً شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات، كما قدم شكره لأعضاء لجنة المصالحات، وكل من ساهم فى إتمام الصلح، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها.

فيما نقل الدكتور عباس شومان، تحيات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لجميع الحاضرين، مؤكدا أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح هو واجب دينى وعمل سامى حثت عليه جميع الأديان السماوية، لنشر المحبة والألفة، والأمن والأمان والسلام، بين المواطنين، معرباً عن أمله فى استمرار اقامة المصالحات بين الأطراف المتخاصمة والوصول بقرى الصعيد إلى مناطق خالية من الخصومات الثأرية .

 

قيادات أمن الأقصر والأزهر والكنيسة يشهدون إنهاء خصومة ثأرية (1)
قيادات أمن الأقصر والأزهر والكنيسة يشهدون إنهاء خصومة ثأرية

 

قيادات أمن الأقصر والأزهر والكنيسة يشهدون إنهاء خصومة ثأرية (2)
قيادات أمن الأقصر والأزهر والكنيسة يشهدون إنهاء خصومة ثأرية

 

قيادات أمن الأقصر والأزهر والكنيسة يشهدون إنهاء خصومة ثأرية (3)
قيادات أمن الأقصر والأزهر والكنيسة يشهدون إنهاء خصومة ثأرية

 

قيادات أمن الأقصر والأزهر والكنيسة يشهدون إنهاء خصومة ثأرية (4)
قيادات أمن الأقصر والأزهر والكنيسة يشهدون إنهاء خصومة ثأرية

 


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