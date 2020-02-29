اليوم السابع
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فى جميع التخصصات الطبية..

قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة

السبت، 29 فبراير 2020 11:46 ص
قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة  جديدة من ( الأطباء البشريين – الأسنان – الصيادلة ) الحاصلين /  الحاصلات على درجة الماجستير / الدكتوراة فى جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة يوليو2020.
 
الشروط العامة للقبول
 
أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح ، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام ، وأن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى (كشف الهيئة ) وفقا ً لتقييم لجنة الإختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة ( فترة التكليف ) ، وأن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة ، ولايسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط إحتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.
 
ويشترط  للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان الحاصلين/  الحاصلات على درجة الماجستيرأن لا يزيد السن عن 34 سنة في 30/6/2020، وأن لا يزيد للحاصلين /  الحاصلات على درجة الدكتوراه عن 38 سنة في 30/6/2020، وأن لا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز .
 
مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف
 
 
يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنوياً بحد أقصى أربعة سنوات ، كما يمنح الضابط المكلف بالصفه العسكرية شهادة خبرة بعد إنتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش ، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك ، علما بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة إعتباراً من يوم الاحد الموافق1/3/2020.
 
 
 

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