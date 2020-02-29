اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 04:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تسجل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 03:04 ص
الصين تسجل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إنها رصدت 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد يوم الجمعة مقارنة مع 327 حالة في اليوم السابق.
 
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 79251 حالة حتى الآن.
 
وبلغ عدد الوفيات بالفيروس داخل الصين 2835 حالة بنهاية أمس الجمعة وذلك بزيادة 47 حالة عن اليوم السابق.
 
وأعلن إقليم هوبي، موطن الفيروس، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة منها 37 بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.
 

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، عن قلقه البالغ من سرعة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين، لافتا إلى أن عدد الحالات بلغ 3474 حالة فى 54 دولة.

وقال أدهانوم - فى مؤتمر صحفى عقده امس الجمعة فى جنيف - إننا فى مرحلة حرجة، خاصة وأن العدد يتزايد، لافتا إلى أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة أبلغت 7 بلدان وللمرة الأولى عن حالات إصابة، وهي: البرازيل وجورجيا واليونان ومقدونيا والنرويج وباكستان ورومانيا.

 

وأوضح مدير عام المنظمة الدولية أن ما يحدث فى إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا يعد مؤشرا على ما يمكن للفيروس أن يفعله، منوها بأن الفيروس "ليس انفلونزا ويمكن احتواؤه".

ولفت إلى أن العديد من البلدان لم تبلغ عن أية حالات إصابة لأسبوعين من بينها: بلجيكا ونيبال وروسيا والفلبين وسيرلانكا وفيتنام، موضحا فى الوقت ذاته، أن هذا لا يعنى أنهم لن يشهدوا حالات جديدة.

 

وقال إن "على كل بلد أن يكون مستعدا للحالة الأولى وأن يكون مستعدا لكل السيناريوهات، ولايجب أن يفترض أى بلد أنه لن تكون به حالات إصابة بفيروس كورونا لأن ذلك سيكون خطأ قاتلا"، لافتا إلى أن المسألة ليست فى منع الحالات من الوصول إلى حدود الدولة ولكن ماذا ستفعل الدولة لأجل الاستعداد لاكتشاف أية حالة وكيفية عزلها.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة أن هناك عدة أسئلة حيوية على كل بلد أن تجيب عليها تتعلق بمدى جاهزية القطاع الصحى والعاملين به للكشف عن الحالات المصابة واحتوائها، مؤكدا أن الإجابة على تلك الاسئلة بنفى الاستعداد سيعنى أن الفيروس بإمكانه الانتشار فى تلك البلد.

وردا على أسئلة الصحفيين، قال مدير عام منظمة الصحة إنه لا يوجد أى قرار قريب بشأن أوليمبياد طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل عبر اتصال وثيق مع اللجنة الأوليمبية الدولية والجهات المنظمة للأوليمبياد فى اليابان، وأن المنظمة تعمل من أجل إعداد إدارة المخاطر ليس لهذا الحدث وحسب، بل لكل الأحداث الكبرى فى العالم.

بدوره، أوضح رئيس لجنة الطوارئ بالمنظمة مايك رايان حول الوضع فى إفريقيا، أن 40 دولة فى القارة الآن لديها القدرات لعمل اختبارات كورونا، وأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الإفريقى على استجابة شاملة للقارة وإعداد وطنى لكل الدول.

 


اللجنة الوطنية للصحة

الصين

كورونا

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"كورونا" يغير توقعات صندوق النقد الدولى.. الاقتصاد العالمى يواجه خطر الركود بسبب الفيروس وسياسات ترامب التجارية.. تعطيل النشاط الاقتصادى بسبب إجراءات الحجر الصحى.. الصين تشكل 4 % فقط من الناتج العالمى

السبت، 29 فبراير 2020 02:00 ص

أخبار المحافظات اليوم.. الاحتفال بتعافى صينى من كورونا فى مطروح

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:08 م

"الصحة العالمية" تعرب عن قلقها إزاء تزايد حالات فيروس كورونا خارج الصين

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:40 م

تراجع عدد حالات الإصابة فى الصين إلى أدنى معدل منذ يناير

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية بعد سقوط الأمطار؟.. "الزراعة" تجيب

هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية بعد سقوط الأمطار؟.. "الزراعة" تجيب

هاشتاج "طنطاوى مات" يتصدر رقم 1 على تويتر.. ولا بيانات رسمية حتى الآن

هاشتاج "طنطاوى مات" يتصدر رقم 1 على تويتر.. ولا بيانات رسمية حتى الآن

منح ومزايا للأسر الملتزمة بتعليم الفتيات.. ومطالب برلمانية للتصدى لزواج القاصرات

منح ومزايا للأسر الملتزمة بتعليم الفتيات.. ومطالب برلمانية للتصدى لزواج القاصرات

الحكومة تبدأ خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بـ5.3 مليار جنيه

الحكومة تبدأ خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بـ5.3 مليار جنيه

محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة