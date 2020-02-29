إخلاء سبيل طالب أصاب زميله فى مشاجره بمدرسة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

قرر المستشار أحمد الكاشف رئيس نيابة مركز كفر شكر بإشراف المستشار علي حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها إخلاء سبيل طالب بعد تعديه علي زميله فى مشاجرة نشبت بينهما بالمدرسة بدائرة المركز .

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا العميد أنور حشيش مأمور مركز كفرشكر بلاغا بوجود مشاجرة فى مدرسة أحمد الصباحى الثانوية المشتركة بكفر الولجا التابعة بكفر شكر بمحافظة القليوبية.

أخطرت الأجهزة الامنية وانتقل المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر وتبين أن المشاجرة وقعت بين طرف اول " إ ط ع" 16 سنة بالصف الثانى الثانوى بالمدرسة مصاب بجرح قطعى بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالظهر وجري نقله في حينه لمستشفي التأمين الصحي ببنها .

وطرف ثان "م ه م" 15 سنة طالب بذات المدرسة وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بإحداث إصابته باله حاده مطواة معلل نشوب مشادة كلامية بينه وبين الطرف الثانى حال شرائه بعض المأكولات من بوفية المدرسة تطورت لمشاجره وحدثت إصابته وبسؤال الطرف الثاني اقر بالواقعة وتحرر محضر رقم 1332لسنة 2020 جنح كفرشكر وتولت النيابة التحقيق.

من جانبها، شكلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة طه عجلان وكيل الوزارة لجنة من الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وبيان حدوثها في المدرسة من عدمه حيث ان مسئولى المدرسة أفادوا ان المشاجرة خارج المدرسة والطالبين غائبين عن اليوم الدراسى ولاعلاقة للمدرسة بالواقعة.

فيما أكد أهل المجنى عليه أن الطالب كان داخل المدرسة وأصيب، مناشدين محافظ القليوبية بالتدخل وارسال لجنة تحقيق محايدة لكشف حقيقة الواقعة وضبط طالبين آخرين تورطا فى المشاجرة.

وكانت قدر قررت لجنة الشئون القانونية المشكلة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وإدارة كفر شكر التعليمية، لفحص مشاجرة نشبت بين مجموعة من الطلاب بمدرسة أسنيت الثانوية المشتركة، وأسفرت عن إصابة طالب بإصابات بالغة ونقله للمستشفي وإصابة اخرين بإصابات مختلفة، فصل 15 طالبا من طرفي المشاجرة من طلاب الصف الثاني الثانوي لمدة 15 يوما.

وكان خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر التعليمية، قد ترأس فريق كامل مكون من التوجيه المالى والإدارى والأمن والشئون القانونية والمتابعة والتعليم الثانوى لمتابعة المدرسة حيث حضر طابور الصباح وسط الطلاب وقام بتحية العلم مع الطلبة والطالبات.

وأكد "جرامون"، أن مدرسة أسنيت الثانوية كانت بمثابة الجامعة دائما وستظل جامعة كما كانت، وأن ما حدث بالأمس ما هو إلا زوبعة بسيطة لا تنم عن طلاب المدرسة، مطالبا الجميع بالتكاتف من أجل الطلاب والعملية التعليمية، وأن مدرسة الشهيد محمد كريم أحمد ضيف الثانوية سميت بإسم شهيد ضحى بدمه من أجل وطننا الغالى ولذلك لابد من الدفاع عن اسم المدرسة لتكون دائما فى المقدمة.