اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 10:47 ص
خالد صلاح
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4 علامات صامتة على الإصابة بسرطان المخ أبرزها فقدان الرؤية

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:00 ص
4 علامات صامتة على الإصابة بسرطان المخ أبرزها فقدان الرؤية سرطان المخ
فاطمة ياسر

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هناك العديد من الأعراض الصامتة والخافية للإصابة بمرض سرطان المخ، وقد وتكون هذه الأعراض أو العلامات يتعرض لها الشخص بشكل دائم دون علمه أنها قد تكون علامات علي الإصابة بسرطان المخ، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وفقا لموقع "the healthy".

أكد التقرير،  أن مرض  سرطان المخ  يؤثر على أقل من 1 في المئة من سكان العالم، وذلك وفقا لجمعية السرطان الأمريكية؛ وهذا النوع من السرطان يكون  مصحوب بأعراض قليلة للغاية ولا تلاحظ في الكثير من الأحيان، كالشعور الدائم بالصداع والإرهاق.

وأضاف التقرير أن الشعور بالصداع المستمر يكون من أول الأعراض التي يصاب بها الشخص، فقد يكون من الصعب على الأطباء تحديد الفرق بين الصداع  الطبيعي أو سرطان المخ،  ولكن صداع سرطان المخ يكون دائم أي يومي، وشديد الألم ويزداد سوء بمرور الوقت،  ونجد أن أخذ المسكن في الكثير من الأحيان لا يؤثر علي تسكين الألم.

كما أضاف التقرير، أن الأشخاص المصابون بسرطان المخ يتعرضون لفقدان خفي للرؤية فهي من علامات الإصابة،  وهذا الأمر يكون بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، وعند البحث عن السبب يجد  الشخص أنه مصاب بسرطان المخ.

وأشار التقرير، أن الشخص المصابة بسرطان المخ يتعرض للضعف والخمول والإجهاد المستمر وعدم القدرة علي الحركة، فتبدأ قشرة الدماغ الحركية بالتحكم في حركة العضلات في جميع أنحاء الجسم،  وتتعطل بشكل مفاجئ أيضا وتتسبب في عدم شعورك  بألم في أطرافك والساق، وذراعين.

وأكد التقرير، أن الأشخاص المصابون بسرطان المخ يتعرضون في المراحل الأخيرة إلي  صعوبة في تكوين الكلمات أو عدم القدرة علي الكلام.


سرطان المخ

اعراض سرطان المخ

اسباب سرطان المخ

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