هل يمكن إنقاص الوزن بأمان لكبار السن؟.. الدكتورة دعاء سهيل تجيب

تقرير خاص

أكثر ما يتسبب في الألم النفسي لكبار السن هو عدم قدرتهم على الحركة نتيجة لزيادة وزنهم، فضلا على الأمراض التي تصاحبهم نتيجة السمنة مثل الضغط والقلب والسكر وخشونة العظام وغيرها من الأمراض.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي طرق انقاص الوزن بآمان لكبار السن.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" إن التعامل مع كبار السن يلزمه الدقة والحذر فيجب أن ينقص وزنه مع مراعاه للأمراض المصاحبة له.



طرق لانقاص الوزن بأمان لكبار السن

واكدت إن كورس التخسيس الذي يتم وصفه لكبار السن يكون مخصص لهم ويتكون من مجموعة من الألياف الطبيعية القادرة على التصدي لجميع العقبات التي قد يواجهها هذا العمر وتساعد على إنقاص وزنهم دون اي مضاعفات على الإطلاق، فعشب الراسبيري لا ينمو في مصر ولكن لدينه خلاصته، فهو خلاصة من 40 ثمرة راسبيري " توت"، وايضا هناك خلاصة الجرسينيا، وهو عشب مانع للشهية، فالجرسينيا هي خلاصة HCA، الذي يهاجم في الجسم الانزيم المسئول عن الدهون.

كما إن منتج الاناسيليوم المصرح من وزارة الصحة يصلح لجميع الفئات العمرية والحالات الصحية لا توجد حالات ممنوعة من هذا الكورس الا المرأة الحامل والمرضع فقط.

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