محافظ قنا: فحص 2408 حالات خلال القافلة الطبية بقرية أولاد عمرو

قنا- وائل محمد

صرح اللواء اشرف الداودى محافظ قنا ، أن مديرية الصحة بالتعاون مع وحدة سكان محافظة قنا قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية أولاد عمرو بمدينة قنا، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها .

وأوضح "الداودى"، أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 2408 حالة بواقع " 465 باطنة – 434 اطفال – 400 عظام – 370 رمد – 254 جلدية – 165 اسنان – 106 صدر – 95 نساء – 64 جراحة – 55 تنظيم أسرة، مضيفا أنه تم خلال الحملة اجراء فحوصات معملية لعدد 139 حالة وعمل سونار لعدد 95 حالة، بالإضافة الى خلع اسنان لـ 40 حالة ، وأكد الداودى أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجاناً .



وأشار الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة إلى أنه منذ بداية عام 2020 وحتى الآن نظمت مديرية الصحة 7 قوافل طبية بعدد 7 قرى مختلفة نجحت خلالها في الكشف على 11الف و 718 مواطن في العديد من التخصصات الطبية لافتا الى ان هذه القوافل لاقت إستحسان المواطن القنائى خاصة وأن الخدمة الطبية تصل إليه في مكان إقامته دون تحملة أى تكاليف مادية واضاف ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت هذه القافلة عقد ندوتين حضرها 259 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة .



فى سياق آخر، قرر اللواء اشرف الداودي محافظ قنا إحالة موظف بديوان عام المحافظة الي النيابة العامة لارتكابه مخالفة بالعمل ، كما قرر إحالة موظف بالوحدة المحلية لمدينة قنا الي النيابة الادارية وايقافه عن العمل ثلاثة أشهر لمخالفته القانون والتعليمات .



وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات وإحالتها للجهات المختصة والضرب بيد من حديد علي أيدي المخالفين، مشيرا إلى أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعة.



