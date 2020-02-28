اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 04:07 ص
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تعرف على مشروعات الكهرباء الجارى تنفيذها فى بالبلينا سوهاج بتكلفة 7 ملايين جنيه

الجمعة، 28 فبراير 2020 04:00 ص
تعرف على مشروعات الكهرباء الجارى تنفيذها فى بالبلينا سوهاج بتكلفة 7 ملايين جنيه مشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الكهرباء
سوهاج - محمود مقبول

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تشهد محافظة سوهاج طفرة تنموية كبيرة من خلال اهتمام القيادة السياسية بالبنية التحتية للمراكز والقرى وفى مقدمتها مشروعات الطرق والمياه والصرف والكهرباء وغيرها من المشروعات المتعددة التى تخدم المواطن على مستوى المحافظة.

وفى إطار اهتمام اللواء طارق الفقى محافظة سوهاج بمتابعة تلك المشروعات الخدمية للوقوف على نسب التنفيذ بتلك المشروعات وتحديد المدة الزمنية للإنتهاء منها، منها المشروعات الجارى تنفيذها بمركز البلينا وهى :

1 - إضافة كشك نجع المواجد بالساحل وطول الكبلات المستخدمه فية 1300 متر جهد عالي بتكلفة 3 مليون جنيه

2 - إضافة كشك عزبة راجح بتكلفة 1 مليون جنيه 

3 - اضافة كشك بني منصور رقم 9 بتكلفه 850 ألف جنيه

4 - إضافة كشك بني منصور رقم 8 بتكلفة 850 ألف جنيه

5 - إحلال كشك السكه الحديد الغربي ببرخيل بتكلفة850 ألف جنيه

6 - اضافة كشك العمارنة رقم 8 بتكلفة 800 ألف جنيه

7 - إحلال محول نجع الشيخ سعيد بطريق مصر اسوان بتكلفة 350 ألف جنيه

وبذلك تكون تكلفة المشروعات بلغت تكلفتها 7.7 مليون جنيه وذلك لتفادى المخاطر والعمل علي راحة المواطنين بالمركز وقراها.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أعلن عن تنفيذ 14 ألفا و303 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها مليار و556 مليون و106 ألف جنيه، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وقال المحافظ أن تلك المشروعات ساهمت في توفير 28 ألفا و702 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهى تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى فبراير الجاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج.

 الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (1)

الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج 
الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (2)
الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (2)

الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (3)
الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (3)

الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (4)
الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (4)

الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (5)
الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (5)

الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (6)
الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (6)

الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (7)
الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (7)

الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (8)
الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (8)

الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (9)
الكهرباء تطور منظومتها بقرى البلينا جنوب سوهاج (9)

 


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