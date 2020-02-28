تطهير مصارف الإسكندرية ورفع 257 طن ناتج مخلفات.. صور

كما تابع نائب محافظ الإسكندرية أعمال تطهير ورفع المخلفات من مصارف زهرة بمنطقة أبيس الثانية بنطاق حي شرق، والتي نتج عنها رفع 210 أطنان نواتج مخلفات التطهير والردم، وكذا رفع 12 طنا من ترعة الإسكندرية بنطاق حي وسط، فضلا عن متابعة رفع 35 طنا من مصرف كردون والمنشية البحرية بمنتزه ثان، مشددا على كافة الجهات المعنية المشاركة بالاستمرار في رفع باقي المخلفات حتى نهاية اليوم.

على صعيد آخر، تم إزالة كافة الأكشاك المتعدية على حرم مصرف زهرة، خلال أعمال حملة التطهير به، مشددا على كافة المسئولين بعدم السماح بعودة كافة المخالفات، حفاظا على أملاك الدولة ، فضلا عن المداومة على أعمال تطهير المصارف باستمرار.

جاء ذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق ومسئولي إدارة الرصد البيئي بالمحافظة وكافة الأجهزة المعنية.

و كان أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، قد شدد على أعمال تطهير ورفع كفاءة بحيرة مريوط ومدي توفيق الأوضاع البيئية لعملية الصرف الصناعي بأغلب الشركات الواقع على البحيرة، وكذا الوقوف علي مشاكل ومقترحات تلك الشركات.

وأكد نائب المحافظ أننا حريصين علي كافة الإلتزامات الدولية للحفاظ علي البيئة البحرية، مشيراً إلي أن المحافظة تقدم كامل الدعم في هذا الاتجاه من أجل إعادة إحياء البحيرة من جديد لتكون متنفسا للمدينة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر.



اعمال التطهير



تطهير المصارف



مصارف الاسكندرية