ازاى تتعاملى مع طفلك لو عنده أنيميا الفول

كتبت نهير عبد النبى

أنيميا الفول من الأمراض الوراثية المنتشرة بين الأطفال ويكون ذلك نتيجة نقص الانزيم الذى يساعد خلايا الدم الحمراء على أداء وظيفتها في نقص الاكسجين للجسم، مما يؤدى لحساسية شديدة تجاه بعض الأطعمة، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن تشخيص أنيميا الفول يكون عن طريق بعض الفحوصات التي توضح الانزيمات وخلايا الدم الحمراء، مع البحث عن وجود تاريخ عائلى للمرض.

وفى حالة اكتشاف انيميا الفول عند الأطفال يجب اتباع بعض الطرق لعلاج الطفل وحمايته من المشاكل التي يتعرض لها ومنها:

نصائح للتعامل مع الأطفال مرضى أنيميا الفول

1: يجب أن تعرف الأمهات جيدا ما هي الاكلات الممنوعة عن طفلك ومنها البقوليات مثل "الفول، الفاصوليا، فول الصويا".

2:يجب أن تعرف المدرسة والاقارب بطبيعة مرض طفلك حتى لا يتناول أي أطعمة بها بقوليات وتؤثر على حالتها.

3:لا بد من عمل فحوصات دورية للتأكد من نسبة الهيموجلوبين في الدم، مع الاهتمام بتناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة.

4: ينصح بتجنب تناول أي أدوية إلا تحت أشراف الطبيب المعالج فبعض الأدوية تؤثر على الحالة ومنها أدوية "المضاد الحيوى والمسكنات".

5:تعويض الطفل عن الأطعمة التي يفقتدها بتناول الخضراوات والفواكه التي تعزز صحته وتحميه من المضاعفات التي يتعرض لها.

وهناك بعض الاعراض التي تظهر على الطفل وتدل على اصابته بأنيميا الفول ومنها

أعراض أنيميا الفول على الأطفال

1:شحوب شديد بالوجه مع عدم القدرة على بذل مجهود.

2:ضيق شديد في التنفس.

3:سرعة دقات القلب.

4:اصفرار الجلد والعينين.

5:تغيير لون البول.