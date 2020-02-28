إزالة اعلانات مخالفة ورفع 17 طن قمامة بشوارع مدينة ببا ببنى سويف

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية قمبش بعقد ندوة "مشروعك"المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية لتوعية الشباب نحو الاقتراض وانشاء مشروعات تنموية،بخلاف القيام بحملة صيانة كهرباء طريق بني أحمد/عزبة الساري وتم استكمال شد أسلاك بطول 60 متر ، وإصلاح كشافات وتركيب لمبات موفرة ، وإصلاح عطل مياه بالبكرية ،و نقل 7 طن قمامة لمصنع التدوير بسمسطاوتم تحرير 9 إنذارات ، وحملة صيانة كهرباء طريق بني احمد/طوه وتم شد أسلاك على 9 أعمدة إنارة بطول 640 متر وإصلاح عطل مياه بقرية الشريف،ونقل 8 طن قمامة لمصنع التدوير بسمسطا ، علاوة على حملة بيئة ببني احمد والتي أسفرت عن تحرير 10 انذارات، زيارة مدرسة الإمام المشتركة ومركز طب الأسرة بالشريف، كما تم الدفع بسيارات كسح لشفط المياه واصلاح كسر خط مياه رئيسي بفابريقة ببا.

كما تضمنت جهود الوحدة المحلية بقمبش حملة صيانة كهرباء بني احمد/وتم صيانة واصلاح 10 كشافات ، وعمل حملة نظافة بمنيل موسى وتم رفع طن مخلفات حيوانية وإصلاح عطل مياه بمنيل موسى،و نقل وتوريد 7طن قمامة لمصنع التدوير ،و حملة بيئة ببني أحمد والتي أسفرت عن تحرير 22 إنذار.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وازالة التعديات خاصة في المهد ،ومواجهة كافة صور الإشغالات التى تعطل حركة السير والمرور،مع ضرورة تكثيف جهود المتابعة لتفقد مستوى الخدمات وأن يكون على رأس الجولة رئيس الوحدة المحلية