سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

10 معلومات عن إيفان بافلوف عالم وظائف الأعضاء الحاصل على جائزة نوبل

الخميس، 27 فبراير 2020 11:38 ص
10 معلومات عن إيفان بافلوف عالم وظائف الأعضاء الحاصل على جائزة نوبل إيفان بافلوف عالم وظائف الأعضاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمر اليوم الخميس ذكرى رحيل عالم وظائف الأعضاء الروسى، إيفان بتروفيتش بافلوف، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب لأبحاثه المتعلقة بالجهاز الهضمى، ومن أشهر أعماله نظرية الاستجابة الشرطية التي تفسر بها التعلم.

 

"اليوم السابع" يقدم 10 معلومات عن إيفان بتروفيتش بافلوف، فى ذكرى رحيله كما يلى:

 

1- ولد إيفان بتروفيتش بافلوف، فى ريازان بروسيا فى 26 سبتمبر 1849، وكان والده قسا لإحدى القرى.

 

2 - تعلم إيفان بافلوف القراءة في السابعة من عمره، إلا أنه لم يلتحق بالمدرسة بشكل رسمي إلا في سن الحادية عشرة، بسبب تعرضه لإصابات جسيمة من جراء سقوطه من سور مرتفع على رصيف حجري،و أنهى تعليمه الأولي في مدرسة الكنيسة، ثم التحق بمعهد اللاهوت بها، حتى عام 1870.

 

3 - فى عام 1870 التحق إيفان بافلوف بقسم الفيزياء والرياضيات بجامعة سان بطرسبورج.

 

4 - في عامه الجامعي الرابع فاز بحثه الأول عن الفسيولوجيا العصبية للبنكرياس بجائزة جامعية رفيعة.

 

5 - وفي عام 1875 أنهى إيفان بافلوف دراسته بتفوق كبير في مجال العلوم الطبيعية، لكنه كان مدفوعاً بشغف كبير بعلم وظائف الأعضاء، فالتحق بالأكاديمية الطبية الجراحية.


6 - حصل على درجة الدكتوراه عام 1878، ثم حصل على ميدالية ذهبية سنة 1879 تقديراً لتفوقه.


7 - عمل إيفان بافلوف أستاذاً ورئيس قسم الفيزيولوجيا بالأكاديمية الطبية العسكرية، حتّى عام 1924 وعضواً في أكاديميّة العلوم.

 

8 - يعتبر إيفان بافلوف مؤسس الدراسات التجريبية الموضوعية للنشاط العصبي الأعلى "السلوك" عند الحيوانات والإنسان، مستخدماً منهج المنعكسات الشرطيّة واللاشرطيّة.

 

9 - حصل إيفان بافلوف على جائزة نوبل في الطب في عام 1904 لأبحاثه المتعلقة بالجهاز الهضمى.

 

10 - توفى إيفان بتروفيتش بافلوف فى مثل هذا اليوم 27 فبراير عام 1936.

 


 

إيفان بتروفيتش بافلوف

اخبار مصر

جائزة نوبل

علماء نوبل

وظائف الأعضاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%..ولا يشترط عرض اللائحة على الأندية

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%..ولا يشترط عرض اللائحة على الأندية

الإسكان: استكمال سداد باقى مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

الإسكان: استكمال سداد باقى مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر

مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر

السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

اجتماع عاجل لوزارة السياحة لبحث تداعيات تعليق السعودية تأشيرات العمرة

اجتماع عاجل لوزارة السياحة لبحث تداعيات تعليق السعودية تأشيرات العمرة

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

5 محاور رئيسية للمنتدى العالمى للتعليم العالى "رؤية المستقبل" أبريل المقبل

5 محاور رئيسية للمنتدى العالمى للتعليم العالى "رؤية المستقبل" أبريل المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة