سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 10:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدينة شنجن الصينية تتجه لحظر تناول القطط والكلاب بعد تفشى كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 10:28 ص
مدينة شنجن الصينية تتجه لحظر تناول القطط والكلاب بعد تفشى كورونا فيروس كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتجه مدينة شنجن الشهيرة بصناعات التكنولوجيا في جنوب الصين إلى تجريم تناول الكلاب والقطط مع تضييق البلاد على الاتجار فى الحيوانات البرية التى يشتبه العلماء أنها وراء انتشار فيروس كورونا.

وشملت الضوابط المقترحة من الحكومة المحلية بالمدينة تسعة أنواع لحوم مسموح باستهلاكها بينها لحوم الخنازير والدجاج والبقر والأرانب وكذلك الأسماك والكائنات البحرية.

وجاء في المذكرة "حظر استهلاك الحيوانات البرية هو إجراء معتاد في الدول المتقدمة ومطلب عالمي للحضارة الحديثة".

ويشتبه العلماء في أن الفيروس الجديد انتقل للإنسان من الحيوانات. وكانت بعض الحالات المكتشفة في البداية لأشخاص ترددوا على سوق للحيوانات البرية في ووهان عاصمة إقليم هوبي حيث تباع الخفافيش والثعابين والقطط وحيوانات أخرى.

واعتبرت الوثيقة الكلاب والقطط حيوانات أليفة وستحظر تناولها. وتم استبعاد الثعابين والسلاحف والضفادع من قائمة الحيوانات المسموح بتناولها رغم كونها أطباقا شعبية في جنوب الصين.

 


مدينة شنجن

كورونا

فيروس كورونا

الصين

قطط

كلاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

اجتماع عاجل لوزارة السياحة لبحث تداعيات تعليق السعودية تأشيرات العمرة

اجتماع عاجل لوزارة السياحة لبحث تداعيات تعليق السعودية تأشيرات العمرة

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

5 محاور رئيسية للمنتدى العالمى للتعليم العالى "رؤية المستقبل" أبريل المقبل

5 محاور رئيسية للمنتدى العالمى للتعليم العالى "رؤية المستقبل" أبريل المقبل

الصحة: ملف الأسرة فى التأمين الصحى بوابة المنتفع للحصول على الخدمة

الصحة: ملف الأسرة فى التأمين الصحى بوابة المنتفع للحصول على الخدمة

اليوم.. انطلاق ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل فى أسيوط

اليوم.. انطلاق ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل فى أسيوط

خلال ساعات.. مرافعة دفاع بديع و46 إخوانيًا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

خلال ساعات.. مرافعة دفاع بديع و46 إخوانيًا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

صور.. الطائرة الرابعة إيرباص A320neo تصل مطار القاهرة.. تتضمن أحدث التقنيات

صور.. الطائرة الرابعة إيرباص A320neo تصل مطار القاهرة.. تتضمن أحدث التقنيات

كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل

كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة