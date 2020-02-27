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شينخوا: إنتاج أدوية من الطب الصينى التقليدى "التبتى" واستخدامها لعلاج كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 04:42 م
شينخوا: إنتاج أدوية من الطب الصينى التقليدى "التبتى" واستخدامها لعلاج كورونا استخدام الطب التبتى فى علاج كورونا
كتبت أمل علام

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كشفت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن المستشفى الإقليمى للطب التبتى بمقاطعة تشينغهاى بشمال غرب الصين، قاموا بإنتاج أدوية من المواد الطبيعية المستخدمة فى الطب التبتى التقليدى، للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا فى تشينغهاى، شمال غرب الصين الطب التبتى وتقوم بتوزيعه مجانا على مرضى فيروس كورونا.

الطب التبتى
الطب التبتى

وقالت الوكالة، أن الطب التبتى هو نظام طبى تقليدى عمره قرون يستخدم نهجًا معقدًا فى التشخيص، حيث يتضمن تقنيات مثل تحليل النبض وتحليل البول، ويستخدم السلوك والتعديل الغذائى، والأدوية المكونة من المواد الطبيعية والعلاجات الجسدية لعلاج المرض.

توزيع الادوية مجانا فى المستشفيات الصينية
توزيع الادوية مجانا فى المستشفيات الصينية

وأضافت الوكالة، إن العاملون الطبيون يختارون مواد طبية في مستشفى طب التبت فى مقاطعة شينينج بمقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين، حيث يستخدم الطب التبتى للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا، حيث أنتج المستشفى الإقليمى للطب التبتى مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات، والتى تحتوى على أدوية تبتيه، كما أنتجت مستشفيات الطب التبتي المحلية أدوية لمنع الإصابة بالفيروس ووزعتها على الجمهور مجانًا.

الطب التقليدى يستخدم لعلاج فيروس كورونا
الطب التقليدى يستخدم لعلاج فيروس كورونا

من جانبها أكدت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA"، أنه لا يوجد حاليًا أى أدوية محددة معتمدة من الهيئة لعلاج فيروس كورونا الجديد.

استخدام الطب التقليدى لعلاج كورونا
استخدام الطب التقليدى لعلاج كورونا

 

وقال أحد كبار أطباء الأمراض المعدية، إنه يمكن أن تشهد الولايات المتحدة معدلات وفيات من فيروس كورونا مماثلة لتلك الموجودة فى الصين.

الطب التقليدى فى المستشفيات الصينية
الطب التقليدى فى المستشفيات الصينية

قام المركز الصينى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بحساب معدل وفيات حوالى 2% لفيروس كورونا الجديد، مما يعنى أن حوالى 2 % من أولئك المعروف أنهم أصيبوا بالمرض، هذا أعلى من الأنفلونزا، التى تبلغ معدل حوالى 0.1٪، ولكنها أقل بكثير من متلازمة التنفس الحاد الوخيم، أو السارس (9.6%)

استخدام الطب التبتى فى العلاج
استخدام الطب التبتى فى العلاج

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، أنه تم اختبار عقار ريمديسفيرRemdesivir ، وهو العقار الذى يتم اختباره فى المركز الطبى بجامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، على البشر، والذى استخدم من قبل فى علاج الإيبولا والحيوانات لعلاج سارس.

انتاج ادوية تقليدية لعلاج كورونا
إنتاج أدوية تقليدية لعلاج كورونا

وقال المعهد الوطنى الصينى للصحة فى بيانه الإخبارى، إن هناك تجارب سريرية "ريمسديفير" تجرى فى الصين، وقد طور المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية الدراسة الحالية لتتناسب مع تلك التجارب.

سيحصل المشاركون فى مجموعة العلاج الأمريكية على 200 ملليجرام من عقار "ريمسديفير" عن طريق الوريد عند تسجيلهم فى الدراسة، سوف يحصلون على 100 ملليجرام أخرى أثناء نقلهم إلى المستشفى لمدة تصل إلى 10 أيام.


كورونا

علاج كورونا

استخدام الطب التبنى فى علاج كورونا

الطب التقليدى الصينى

الطب الصينى القديم

عقار جديد

هيئة الاغذية والادوية الامريكية

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