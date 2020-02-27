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خرفات غريبة حول فيروس كورونا القاتل.. اعرف التفاصيل

الخميس، 27 فبراير 2020 03:57 ص
خرفات غريبة حول فيروس كورونا القاتل.. اعرف التفاصيل كورونا
كتب هيثم سلامة

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عرضت سكاى نيوز  عبر حسابها بموقع تويتر فيديو عن الخرافات الغريبة حول فيروس كورونا القاتل، حيث من بين الخرافات الاعتقاد بأن فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء لمسافة 8 أمتار، والحقيقة أنه لا ينتقل لمسافة أكثر من متر واحد.

وأضافت، انتقال الفيروس عبر العملات المعدنية والأوراق النقدية وبطاقات الائتمان أمر ضعيف لغاية، وأن فيروس كورونا لا يموت بالبرد أو الثلج، كما لا يعرض تسلم الطرود القادمة من الصين للإصابة بفيروس كورونا، ولا يوجد ما يؤكد أن الحيوانات الأليفة بالمنازل يمكن نقل الفيروس للإنسان.

وأشار التقرير، أنه لا دليل على أن تناول الثوم يحمى من الإصابة بالفيروس، كما أنه لا يمنع وضع زيت السمسم على الجسم دخول فيروس كورونا إليه، وأن المضادات الحيوية لا تقى من الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في المرتبة الأولى في مواجهة فيروس كورونا وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، أن لديهم 15 إصابة بفيروس كورونا بعضهم تعافى من المرض، وأنه تم تخصيص ما يقرب من 2 مليار ونصف لمواجهة الفيروس القاتل وقد يتطلب الأمر المزيد.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه كلف نائبه مايك بنس بمتابعة فيروس كورونا المنتشر حاليا بعدد من دول العالم، وأن الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع الجهات الصحية والطبية لمواجهة الفيروس.

من جانب آخر، اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا بوقف مؤقت  لاستضافتها ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة الممتد على  مدار العام، لذا فقد اتخذت الحكومة السعودية قرارا بتعليق دخول المملكة لأغراض العمرة والسياحة مؤقتا.


فيروس كورونا

كورونا

خرافات حول فيروس كورونا

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