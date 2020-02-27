اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 02:47 م
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شركات السياحة: غرفة عمليات على مدار الساعة بعد قرار تعليق العمرة

الخميس، 27 فبراير 2020 02:10 م
شركات السياحة: غرفة عمليات على مدار الساعة بعد قرار تعليق العمرة موسم العمرة
كتبت آمال رسلان

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أكدت غرفه شركات السياحة، أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكة، بناء على تعليمات وزارة الصحة السعوديه بسبب الكورونا وحفاظًا.

كما أكدت الغرفة أن هذه المتابعة تأتى فى إطار متابعة الغرفة منذ فترة الإجراءات الاحترازية التى تنتهجها الدول بشأن منع انتشار فيروس كرونا.

وقد تلقت الغرفة بيان وزارة الخارجية السعودية فى هذا الصدد، الذى جاء فيه تعليق إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار من كل أنحاء العالم وكذلك تعليق الدخول للحاصلين على التأشيرات من بعض الدول بشكل مؤقت، وعلي الفور قرر مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلى رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإدارى بالغرفة لمتابعة الموقف على مدار الساعة إنطلاقا من حرص الغرفه على سلامه المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم.

وأوضحت الغرفة أنها ملتزمة بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية التى تتم بصفه مؤقته لثقتها فى حرص السلطات السعودية على سلامة وأمن المعتمرين من كافة أنحاء العالم.

وأعلنت الغرفة أنها قامت فور صدور القرار السعودى باتصالات على أعلى مستوى بالجهات المسئولة فى كل من مصر والسعودية بجانب شركات الطيران وخدمات المعتمرين والفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد أبدت جميع الجهات تعاونا كبيرا وتفهمًا للظروف الطارئة، وتبذل غرفة العمليات بالغرفة جهدًا كبيرًا لضمان حقوق المواطنين وشركات السياحة وبحق الموقف من الرحلات التى تم إلغاؤها بناء على قرار التعليق المؤقت.

وناشدت الغرفة جميع المعتمرين عدم القلق مطلقا وأن يثقوا أن كل تلك الإجراءات للحفاظ على سلامتهم وتؤكد الغرفة أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالية للعمرة سيتم تنظيم الرحلات لهم دون أى أعباء إضافية أو غرامات.


كورونا

العمرة

تعليق العمرة

ألغاء العمرة

عمرة رجب

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