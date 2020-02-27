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جدل فى النرويج بسبب قرار الحكومة بهدم مبنى "بيكاسو" لإجراءات تتعلق بالسلامة

الخميس، 27 فبراير 2020 03:00 ص
جدل فى النرويج بسبب قرار الحكومة بهدم مبنى "بيكاسو" لإجراءات تتعلق بالسلامة مبنى بيكاسو في أوسلو
وكالات الأنباء

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أعطت السلطات النرويجية ، الضوء الأخضر لهدم مبنى بيكاسو في أوسلو، الذي تضرر بعد هجمات بريفيك عام 2011، رافضة تأجيل تنفيذ هذا القرار المثير للجدل.وشيّد «البلوك واي» وسط أوسلو عام 1969، وأطلق عليه هذا الاسم بسبب شكله، وهو يتضمن رسومات لبيكاسو محفورة بضرب الرمل على الجدران من تصميم الفنان النرويجي كارل نيسيار.

وذكرت صحيفة الرؤية أن المبنى تضرر بالاعتداء الدموى الذي نفذه اليمينى المتطرف أندرس بيرينج بريفيك ضد مقر الحكومة في 22 يوليو 2011.

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وفي عام 2014، قررت السلطات النرويجية هدمه لأسباب تتعلق بالسلامة في إطار مشروع إعادة إعمار واسع النطاق ونقل مجموعة من الجداريات الموجودة فيه.

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جدير بالذكر أن بابلو رويز بيكاسو، هو رسام ونحات وفنان تشكيلي إسباني وأحد أشهر الفنانين في القرن العشرين وينسب إليه الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن. 

وكانت ثلاث منظّمات وجمعيات في 13 فبراير نيتها لمقاضاة الدولة، وطلبت من المحكمة تأجيل عملية الهدم إلى حين صدور الحكم النهائى، ورفضت السلطة التنفيذية الطلب، وتحجّجت بالعواقب المالية التي قد تنجم عن مزيد من التأجيل، وضرورة التقدّم بمشروع إعادة الإعمار الذي سبق أن أُقرّ. 

وحتى ظهر أمس الأربعاء، جمعت عريضة معارضة لهدم "البلوك" أكثر من 28 ألف توقيع.
 
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وكان هجوم النرويج 2011 أو كما يُشار إليهما في النرويج أحداث 22 يوليو، حيث وقع هجومان إرهابيان متتاليان من نوع الذئب المنفرد قام بهما أندرس بهرنج بريفيك ضد الحكومة والسكان المدنيين ومعسكر الصيف الخاص باتحاد العمال الشباب، والذي لاقى فيهما 77 شخصا مصرعهم، كان الهجوم الأول انفجار سيارة مفخخة في أوسلو فى مركز الحكومة التنفيذى فى النرويج ،حيث وُضعت المتفجرات بداخل شاحنة بجانب برج شاهق يسكنه رئيس وزراء النرويج ينس ستولتنبرج،أودى الانفجار بأرواح ثمانية وأصاب 209 آخرين على الأقل منهم 12 في حالة خطرة.

 


بيكاسو

النرويج

أوسلو

منزل بيكاسو

السلطات النرويجية

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