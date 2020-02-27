جدل فى النرويج بسبب قرار الحكومة بهدم مبنى "بيكاسو" لإجراءات تتعلق بالسلامة

وكالات الأنباء

أعطت السلطات النرويجية ، الضوء الأخضر لهدم مبنى بيكاسو في أوسلو، الذي تضرر بعد هجمات بريفيك عام 2011، رافضة تأجيل تنفيذ هذا القرار المثير للجدل.وشيّد «البلوك واي» وسط أوسلو عام 1969، وأطلق عليه هذا الاسم بسبب شكله، وهو يتضمن رسومات لبيكاسو محفورة بضرب الرمل على الجدران من تصميم الفنان النرويجي كارل نيسيار.

وذكرت صحيفة الرؤية أن المبنى تضرر بالاعتداء الدموى الذي نفذه اليمينى المتطرف أندرس بيرينج بريفيك ضد مقر الحكومة في 22 يوليو 2011.





وفي عام 2014، قررت السلطات النرويجية هدمه لأسباب تتعلق بالسلامة في إطار مشروع إعادة إعمار واسع النطاق ونقل مجموعة من الجداريات الموجودة فيه.





جدير بالذكر أن بابلو رويز بيكاسو، هو رسام ونحات وفنان تشكيلي إسباني وأحد أشهر الفنانين في القرن العشرين وينسب إليه الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن.

وكانت ثلاث منظّمات وجمعيات في 13 فبراير نيتها لمقاضاة الدولة، وطلبت من المحكمة تأجيل عملية الهدم إلى حين صدور الحكم النهائى، ورفضت السلطة التنفيذية الطلب، وتحجّجت بالعواقب المالية التي قد تنجم عن مزيد من التأجيل، وضرورة التقدّم بمشروع إعادة الإعمار الذي سبق أن أُقرّ.

وحتى ظهر أمس الأربعاء، جمعت عريضة معارضة لهدم "البلوك" أكثر من 28 ألف توقيع.



