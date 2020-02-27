تعرف على الطريقة الصحيحة للعطس والسعال إذا كنت مصابا بالأنفلونزا

كتبت فاطمة خليل

مع تزايد الإصابة بالفيروسات المعدية ومنها فيروس كورونا أصبح اتباع العادات الصحية في كل شيء أمراً أساسياً، ومن بين هذه العادات غسل اليدين بالماء والصابون جيداً وكذلك التوقف عن السعال أو العطس بطريقة تنقل لك العدوى، وفى هذا التقرير نتعرف على الطريقة التي يجب تجنبها أثناء العطس أو السعال والطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



العطس

هناك دراسات تشير إلى أن الجراثيم وفيروس الإنفلونزا يمكن أن يعلقوا في الهواء لفترة أطول مما نعتقد، لذا إذا كان لديك زميل مريض يحضر العمل، ويعطس ويسعل أو في المترو أو أحد المارة الذي يسعل في الهواء، فمن المحتمل أن ينقل لك العدوى إما من الرذاذ المتطاير أو من الأسطح التي يتساقط عليها الرذاذ.

ووجدت دراسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن قطرات العطس يمكن أن تصل إلى مترين وأحيانا إلى 8 أمتار في الهواء، اعتمادا على تهوية مساحة معينة ، يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الغرفة في غضون ثوان قليلة والبقاء هناك لمدة عشر دقائق.

علاوة على ذلك ، اكتشفت الدراسة أن فيروس الإنفلونزا يمكن أن يعيش على بعض الأسطح لمدة تصل إلى 24 ساعة وأن لمس هذه الأسطح يمكن أن ينشر العدوى، لذا فإن تغطية فمك أثناء العطس أو السعال أمر ضروري لوقف طرق انتشار العدوى.

الطريقة الصحيحة للعطس والسعال



-إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا، فمن الأفضل إبقاء المناديل الورقية قريبة منك.

-السعال / العطس في المناديل الورقية السميكة (أبقيه أكثر سمكا إذا كان لديك مخاط أيضا) وتأكد من استخدام نفس الجانب في كل مرة وتجنب لمس هذا الجانب على أي سطح آخر.

- يجب العطس في المرفق وليس في اليد، لأن لا أحد يلمس المرفق بينما تكون فرص انتقال العدوى في اليدين أكبر.