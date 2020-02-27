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بيطرى دمياط ينظم قوافل بالقرى للحفاظ على الثروة الحيوانية

الخميس، 27 فبراير 2020 10:20 ص
بيطرى دمياط ينظم قوافل بالقرى للحفاظ على الثروة الحيوانية قوافل بيطرية بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

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نظمت مديرية الطب البيطرى بدمياط ، قوافل بيطرية مجانية تغطى جميع مراكز محافظة دمياط ، وبخاصة القرى والعزب النائية شهريا ويتم الكشف على الماشية وصرف الأدوية بالمجان  .

تضم القوافل أطباء فى جميع التخصصات إلى جانب الخريجين الجدد للتدريب العملى ، وذلك إيمانا بدور مديرية الطب البيطرى بدمياط بمساعدة جميع العاملين بالمنظومة البيطرية وأهمية المشاركة المجتمعية  .

حيث إنطلقت أول قافلة مجانية بإدارة الزرقا بقرية الكاشف الجديدة لتغطية العزب المجاورة " عزبة جابر وعزبة دياب وعزبة 7 وعزبة 13 " ، وتم خلال القافلة توقيع الكشف على عدد 24 رأس من الماشية، ورش جماعى لعدد 80 رأس من الماشية و 30 حالة دواجن ، بالمجان إلى جانب التحصين ضد الجلد العقدى .

يأتى ذلك فى إطار حرص مديرية الطب البيطرى بدمياط ، برئاسة الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى ، على الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة والمشاركة الفعالة لخدمة المربى الدمياطى .

من ناحية أخرى شنت إدارة التفتيش على المجازر بقيادة الدكتور طارق يوسف أبو النجا وفريق عمله الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بإدارة المجازر والدكتورة ولاء عبد الرحمن رئيس قسم المجازر بالإدارة ، من ضبط كميات من الاكباد المستوردة المنتهية الصلاحية والدواجن المتبلة المفصلة الفاسدة، والمصنعات المنتهية الصلاحية ، وتم تحرير المحاضر اللازمة وفى انتظار قرار النيابة بشأنها

كما أعلنت مديرية الطب البيطرى بدمياط ، عن استمرار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى داخل جميع قرى المحافظة .

ومن ناحية أخرى نفذت مديرية الطب البيطرى برنامج التوعية لطلاب المدارس للتعرف على الأمراض الفيروسية المشاركة بين الإنسان والحيوان وكيفية انتقالها والوقاية منها ، وذلك بناء على بروتوكول مشترك بين الطب البيطرى بدمياط ومديرية التربية والتعليم بدمياط .

 


الطب البيطرى بدمياط

قوافل بيطرية بدمياط

دمياط

تحصين الماشية بدمياط

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