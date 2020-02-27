المكملات العشبية قد لا تكون فعالة لفقدان الوزن

كتب بيتر إبراهيم

إذا كنت تعتمد على تناول المكملات العشبية للمساعدة في تخفيف الوزن، فإنك تضيع من وقتك وأموالك، حيث أجرى الباحثون في جامعة سيدني أول دراسة عالمية للأدوية العشبية لفقدان الوزن خلال 20 عاماً تقريبًا ووجدوا عدم وجود أدلة كافية للتوصية بها.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الأدوية العشبية ساعدت على فقدان الوزن بمعدل أقل من 2.5 كيلو، مما يعني أنها ليس ذو أهمية للتخسيس.

وتشير هذه النتيجة إلى عدم وجود أدلة كافية للتوصية بأي من هذه الأدوية العشبية لعلاج فقدان الوزن، وعلاوة على ذلك ، فإن العديد من الدراسات كانت لها طرق بحثية أو تقارير ضعيفة او رديئة وعلى الرغم من أن معظم المكملات الغذائية تبدو آمنة للاستهلاك على المدى القصير، فهي باهظة الثمن ومكلفة.

واستعرضت الدراسة أحدث الأبحاث العالمية للأدوية العشبية وفقدان الوزن عن طريق تحديد 54 تجربة عشوائية ومضبوطة قارنت بين تأثير الأدوية العشبية والوهمية لفقدان الوزن في أكثر من 4000 مشارك.

الأدوية العشبية ، أو المكملات العشبية ، هي منتجات تحتوي على نبات أو مزيج من النباتات كمكون أساسي، ويمكن أن تتكون تلك التي تهدف إلى فقدان الوزن من الفاصوليا البيضاء والشاي الأخضر والمانجو الأفريقي.

ووفقا لمؤلفي الدراسة ، تم تضمين 1000 من المكملات الغذائية لفقدان الوزن في السجل الأسترالي للبضائع العلاجية دون تقييم الفعالية بين عامي 1996 و 2006.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور "نيك فولر" من جامعة بودن: "مشكلة المكملات الغذائية هي أنه على عكس الأدوية الصيدلانية ، فإن الأدلة السريرية غير مطلوبة قبل إتاحتها للجمهور في محلات السوبر ماركت أو الكيميائيين، ويمكن بيع المكملات الغذائية وتسويقها للجمهور مع الذين يستوردون أو يصدرون أو يصنعون البضائع".



