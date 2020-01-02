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10 عصائر لخفض الوزن وتشعرك بالشبع طوال اليوم.. متنساش الزبادى والزنجبيل

الخميس، 02 يناير 2020 06:50 م
10 عصائر لخفض الوزن وتشعرك بالشبع طوال اليوم.. متنساش الزبادى والزنجبيل 10 أنواع من العصائر لخض الوزن
كتبت أمل علام

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قال موقع" Prevention"، إذا كنت تحاول تخفيف وزنك أو الحفاظ على وزنك، فمن المهم أن تقوم بصنع العصير بالمكونات المناسبة لك، وتجنب المكونات التي تحول هذا العصير البارد اللذيذ إلى  "قنبلة "  من السعرات الحرارية، هذا يعني انه يجب أن يكون غنى بالبروتين، والألياف، والتي تزيد من طاقتك وتحافظ على الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، وأيضا عدم رفع مستوى السكر فى الدم. لقد جمعنا 10 أنواع من العصائر كلها تشعرك بالشبع..

عصير التفاح مع الزبادى
عصير التفاح مع الزبادى

 أولا: عصير التفاح..

يمكن اضافة اللبن الزبادى، والتفاح مع الشوفان وهما غنيان بالألياف، مع إضافة القليل من القرفة، وعمل عصير من هذه المكونات المفيدة، والتى تشعرك بالشبع.


عصير حلو وحار
عصير حلو وحار

 

ثانيا:

عصير جوز الهند..

ماء جوز الهند منخفض نسبياً في السعرات الحرارية، مع القليل من الزنجبيل الطازج.

التوت مع الزبادى
التوت مع الزبادى

ثالثا:

عصير التوت مع الزبادى..

يحتوي هذا العصير السميك والدسم على زبادي جوز الهند، والكثير من حبات التوت، لا تتردد فى استخدام تلك المجمدة.

الزنجبيل مع الكمثرى والسبانخ
الزنجبيل مع الكمثرى والسبانخ

رابعا: عصير الكمثرى والسبانخ

لا يحتوي هذا العصير الذى يحتوى على المواد المفيدة فقط، ولكنه يشعرك بالشبع أيضا، يمكن وضع  الزبادي، والسبانخ، والقوى المضادة للالتهابات من الزنجبيل.

عصير الفراولة مع التوت
عصير الفراولة مع التوت

خامسا:

عصير الفراولة مع التوت..

يمكن اضافة الفراولة، إلى التوت مع الزبادى، وقليل من الزنجبيل لعمل عصير، فهو يساعد فى خفض الوزن، لأنه يشعرك بالشبع.

عصير من الخضار
عصير من الخضار

سادسا:

عصير الزنجبيل الأخضر..

يمكن وضع ماء جوز الهند، مع عصير الليمون، وقليل من الزنجبيل الأخضر، حيث يعمل هذا العصير على خفض السعرات الحرارية.

سابعا:

عصير الأناناس مع الموز..

يمكن صنع العصير من الأناناس والموز، وكمية صغيرة من البروتين، مثل زبدة الفول السوداني، والزبادى، حيث أن هذا العصير يجعلك تشعر بالشبع لساعات طويلة.

طبق الكرز مع الزبادى
طبق الكرز مع الزبادى

 ثامنا: عصير الكرز الداكن..

يحتوي هذا النوع من العصير على الكرز الغامق، مع اضافة زبدة اللوز الاختيارية، أو الزبادى.

تاسعا: عصير الرمان والفراولة..

يمكن اضافة عصير الرمان اللذيذ، والفروالة، مع اضافة الزبادي ليكون مفيدا ويشعرك بالشبع.

عصير الشيكولاتة
عصير الشيكولاتة

 عاشرا: عصير الشيكولاتة مع الكرز...

يمكن صنع العصير من الكرز المجمد، إذا كان الكرز الطازج غير متوافر، بحيث يمكنك صنعه طوال العام، مع مسحوق الشيكولاتة، مع بعض السبانخ.


عصائر لخفض الوزن

10 عصائر لخفض الوزن

اهم العصائر للشعور بالشبع

الكرز

التوت

الزبادى

الزنجبيل

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