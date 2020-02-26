صندوق تطوير التعليم ينظم يوم التوجيه الوظيفى للمجمع التكنولوجى بالفيوم غدا

كتب محمود طه حسين

ينظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء «يوم التوجيه الوظيفى» غدا الخميس 27 فبراير 2020، لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بـ«دمو» فى الفيوم، وهو أحد مشروعات الصندوق.

قال الدكتور أحمد الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن «يوم التوجيه الوظيفى»، يعد ملتقى سنوى يشارك به 30 مصنع وشركة مصرية وإيطالية من مختلف المحافظات والأقاليم.

وأضاف فى - البيان الصحفى - الصادر عن الصندوق، اليوم، أن هذا الملتقى يشارك فيه بالحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، وفليتشي لونجوباردي رئيس وحدة التعاون الدولي بالسفارة الإيطالية في القاهرة، وكاميللو جورجي رئيس قسم التعليم بالسفارة الإيطالية، ومحمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من القيادات السياسية والتعليمية بالفيوم.

من جانبه قال الدكتور عماد الزهرى، مدير مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم، إن يوم التوجيه الوظيفى، سيشارك به أكثر من 700 طالب من مختلف التخصصات العلمية والفنية بالمجمع، فضلا عن مدرسى المجمع ومدرسى عدد من المدارس الفنية بالفيوم.

وأضاف أن يوم التوجيه الوظيفي سيشهد عرض تقديمى للشركات والمصانع المشاركة للطلاب، بالإضافة إلى ورش عمل للطلبة عن كيفية كتابة السيرة الذاتية، وإعدادهم لمقابلات التوظيف، كما سيشمل نشاطات مفتوحة مع الطلاب لاستيعاب ماهية العمل الجماعي، وتوزيع المعلومات المتعلقة بالشركات والمصانع المشاركة واستعراض بعض الأنشطة الخاصة بهم، بالإضافة إلى زيارة للمعامل والورش الخاصة بالمجمع.