الفجل يعزز الهضم ويعالج اضطرابات المسالك البولية.. اعرف التفاصيل

كتب بيتر إبراهيم

الفجل يأتي في مجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الأبيض والأحمر والأرجواني أو الأسود، وقد يؤكل الفجل نيئا أو مطبوخا أو حتى مخلل، ويحتوي الزيت الذي يتم الحصول عليه من بذور الفجل على عدد من الفوائد الصحية المفيدة، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "OrganicFacts".



الفيتامينات فى الفجل وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية FoodData Central ، الفجل غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تشمل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم وفيتامين سي، ويحتوي على فيتامينات بما في ذلك فيتامينات ب (ثيامين ، نياسين ، ريبوفلافين ، حمض الفوليك ، وفيتامين ب 6) ، فيتامين A وفيتامين K، كما يوفر المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والفوسفور والزنك.



الفوائد الصحية للفجل

فوائد الفجل في علاج أو الوقاية من بعض الأمراض وعلى أجزاء معينة من الجس، تشمل:



الفجل يعزز الهضم الفجل غني بالألياف التي يمكن أن تضيف كمية كبيرة لحركات الأمعاء التي قد تساعد في تخفيف أعراض الإمساك.



الفجل يخفف الامساك يتكون من الكربوهيدرات القابلة للهضم (على وجه التحديد اللجنين ، وهو نوع من الألياف غير القابلة للذوبان)، وهذا يسهل عملية الهضم ، احتباس الماء ، ويخفف من الإمساك.



الفجل له خصائص مضادة للسرطان نظرًا لأن الفجل عبارة عن مواد لإزالة السموم وغنية بفيتامين C وحمض الفوليك والأنثوسيانين ، فقد تم ربطها بتأثير وقائي ضد بعض أنواع السرطان ، وخاصة سرطان القولون والكلى والمعوية والمعدة والفم.



الفجل يعالج اضطرابات المسالك البولية الفجل هو مدر للبول في الطبيعة ، مما يعني أنها تزيد من إنتاج البول، ويساعد عصير الفجل أيضًا في تقليل الالتهاب وقد يخفف من الإحساس بالحرقة أثناء التبول، وقد يمنع أيضا الالتهابات في الكلى والجهاز البولي ، وبالتالي المساعدة في علاج مختلف الحالات البولية التي تتفاقم بسبب السموم الزائدة في النظام الغذائى.