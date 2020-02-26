الرئيس السيسى يقدم العزاء لسوزان مبارك خلال جنازة الرئيس الأسبق

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، العزاء إلى سوزان مبارك، وذلك خلال مشاركته فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مسجد المشير طنطاوى.

وفيما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك، من مسجد المشير طنطاوى.

وبهاتفات "لا إله إلا الله.. حسنى مبارك حبيب الله".. أدى المصلون صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، حيث حمله نجليه علاء وجمال إلى محراب المسجد لأداء صلاة الجنازة.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

ونكس مجلس الوزراء، العلم حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.