وأقاد بإصابة 20 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر اقتحام سيارات عسكرية شارع عمان ومحيط مقام يوسف شرق نابلس، قبيل اقتحام مئات المستوطنين (مقام يوسف) شرق نابلس.

وكان ما يقرب من ألفي مستوطن اقتحموا المقام بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، طالبت بفرض عقوبات دولية على إسرائيل، لإجبارها على الانصياع للإرادة الدولية وإنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين فوراً، وأشارت الوزارة - في بيان أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ26 لمجزرة الحرم الإبراهيمى - إلى ما فرضه جولدشتاين قائد مذبحة الحرم وأمثاله من تنظيمات وميليشيات إرهابية ومسلحة تنتشر في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "تدفيع الثمن"، وإلى الجمعيات الاستيطانية المنظمة التي تواصل عملها العدواني لتهويد وضم أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية المحتلة.