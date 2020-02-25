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قبل الحكم فى "أنصار بيت المقدس".. ننشر أسماء المتورطين فى اغتيال الشهيد "مبروك"

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 11:42 ص
قبل الحكم فى "أنصار بيت المقدس".. ننشر أسماء المتورطين فى اغتيال الشهيد "مبروك" الشهيد محمد مبروك
كتب إيهاب المهندس

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اقتربت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 208 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بعد إحالة أوراق هشام عشماوى و36 آخرين للمفتى، وتحديد جلسة 2 مارس المقبل للنطق بالحكم.

 

ومن أبشع الجرائم التي أرتكبها المتهمين في حق الوطن واقعة اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة، وأظهرت التحقيقات تورط 7 متهمين في واقعة رصد منزل وسيارة الشهيد مبروك والذين استهدفوه يوم 18 نوفمبر من عام 2013.

 

والمتهمون المتورطون في واقعة اغتيال المقدم "مبروك"، هم الثانى بأمر الإحالة محمد على عفيفى، والثالث محمد بكرى محمد، والحادى عشر أشرف على حسنين، والسادس والعشرون عمرو محمد مصطفى، والسابع والعشرون وسام مصطفى سيد، والثامن والعشرون أحمد عزت محمد، والتاسع والعشرون أنس إبراهيم صبحى.

 

ويذكر أن المحكمة أحالت في 1 فبراير الجارى 37 متهما للمفتى وهم هم توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، عمرو أحمد إسماعيل، كريم حسن صادق، عمرو محمد مصطفى، وسام مصطفى السيد، أحمد عزت محمد، أنس إبراهيم صبحى.

 

وضمت الأسماء المحالة للمفتى، عبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، محمود محمد سالمان، هانى إبراهيم أحمد، محمود عبد العزيز السيد، يحيى المنجى سعد، عادل محمود البيلى، ممدوح عبد الموجود عباده، أحمد محمد عبد الحليم، محمد عادل شوقى، فؤاد إبراهيم فهمى، محمد إبراهيم عبد العزيز، السيد حسانين على، محمد سلمان حماد، إسماعيل سالمان، محمد شحاتة، أحمد جمال.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

 

 


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محاكمه المتهمين بانصار بيت المقدس

الشهيد محمد مبروك

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جنايات القاهره

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اخبار الحوادث

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