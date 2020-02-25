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انفجار فى ساحة الأمويين بالعاصمة السورية وإصابة شخص

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:35 م
انفجار فى ساحة الأمويين بالعاصمة السورية وإصابة شخص سوريا ارشيفية
ا ش ا

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أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بأن انفجارا هز ساحة الأمويين في العاصمة دمشق، مساء اليوم الثلاثاء.
وتشير المعلومات الأولية، وفقا لما ذكرته "سانا"، إلى أن التفجير ناجم عن انفجار عبوة ناسفة في سيارة بنفق الأمويين بدمشق، لافتة إلى أن الحصيلة الأولية للانفجار هي إصابة شخص واحد.
 
بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الوضع في سوريا والعلاقات بين روسيا والمنظمة الدولية، حسبما أفادت الخارجية الروسية.
 
وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أنه تم أثناء المحادثات بين الجانبين في جنيف، "تبادل معمق للآراء حول القضايا الأكثر إلحاحا على الأجندة الدولية، بما فيها الوضع في سوريا".
كما تناول اللقاء المسائل المتعلقة بالعلاقات بين روسيا وأمانة الأمم المتحدة، إلى جانب إيلاء الجانبين اهتماما خاصا بالذكرى الـ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس المنظمة الدولية.
وبحسب البيان فقد أكد الجانبان تمسكهما بتعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في الأمور الدولية.
 
والتقي لافروف بشكل منفصل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، بعيدا عن الكاميرات.
 
 
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل اليوم الى جنيف للمشاركة في كل من الجلسة رفيعة المستوى لدورة مجلس الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ومؤتمر حول نزع السلاح والذي ينعقد غدا .
 
 

دمشق

سوريا

نفق الأمويين

عبوة ناسفة

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