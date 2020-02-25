سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أشياء لن يخبرك بها طبيب العيون عن النظارات

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:00 م
أشياء لن يخبرك بها طبيب العيون عن النظارات حقائق عن النظارات
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نذهب لطبيب العيون لقياس نسبة النظر، ومعرفة حقيقة إذا كنا بحاجة إلي ارتداء النظارة الطبيبة لوضوح الرئوية أم لا، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأشياء التي يخبئها طبيب العيوب عن النظارات وذلك وفقا لموقع "the healthy".

-نظارات القراءة
 

مع التقدم في العمر، يحتاج البعض لشراء نظارات القراءة، التي حذر البعض منها دون الرجوع للطبيب، ولكن في حقيقة الأمر هذا النوع من النظارات يتم شراءه من الصيدليات والهدف هو تكبير ما تقوم بقراءته، وهي لا تشكل خطرا علي صحة العين ولا تعرضها للخطر، لأنك ستحتاج لها خاصة بعد سن الأربعين.

-تعرض النظارة للخدوش
 

يمكنك الرئوية  من خلال العدسات المخدوشة، ولكنها تصبح غير واضحة وهذا يتسب في تحمل العين الجهد حتي تستطيع القراءة والمشاهدة بشكل جيد، وهذا الأمر يكون حله هو شراء عدسات جديدة للنظارات.

-شراء عدسات جديدة يحتاج إطارات جديدة
 

في بعض الأحيان يسعي الأشخاص عند تغير العدسات الخاصة بالنظارة إلي تركيبها علي نفس الإطار السابق، ولكن هذا الأمر يعد غير صحي، لأن تركيب العدسات الجديدة يتطلب تسخين الإطارات القديمة وهذا يتسب في ضعفه وزيادة فرص تعرضه للكسر، ولذا عليك شراء إطارات جديدة.

-النظارات الزجاجية خطرا
 

قديما كان تصنيع النظارات  بالعدسات الزجاجية  ولكنها تشكل خطرا في حالة تعرضها للكسر، فإذا دخل الزجاج إلي العين يعرضها للخطر، ولذا الحل الأمثل هو العدسات البلاستكية.

 


النظارات

حقيقة النظارات

التعرف علي حقائق للنظارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة