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الخميس، 06 فبراير 2020 10:03 م
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هل الشعور بالصداع مع ارتداء النظارات الطبية للمرة الأولى طبيعى؟

الخميس، 06 فبراير 2020 10:00 م
هل الشعور بالصداع مع ارتداء النظارات الطبية للمرة الأولى طبيعى؟ نظارة طبية
فاطمة ياسر

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أحيانا عند ارتداء النظارات الطبية للمرة الأولى يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بالصداع ، فما هى الأسباب وهل يستمر لفترات طويلة ، وفقا لموقع "Hopkins medicine" ، فإن التعرض للصداع المستمر من أبرز شكاوى الأشخاص الذين يرتدون نظارات طبية للمرة الأولى ، إلا أن الصداع المبدئي الناتج عن النظارات الجديدة قد يكون طبيعيًا.

نظارة طبية
نظارة طبية

 

وشرح التقرير  ماذا يحدث بالعيون عندما ترتدي نظارة جديدة، فمعظم الأشخاص الذين يرتدون نظارات طبية يبذلون قصارى جهدهم لتعويض ما يسميه خبراء العيون الأخطاء الانكسارية  أي العيوب في العين التي  تؤثر على قوة التركيز، فعند التعرض للإصابة بقصر النظر ، أو طول النظر  وارتداء النظارة يتسبب هذا الأمر في التعرض للكثير من المشاكل نتيجة انعكاس العدسات الخاصة بالنظارة ، كما أن النظارات تغير من قوة تركيزك حتى تتمكن من رؤية أكثر وضوحًا.

ويوضح الدكتور دي ميجليو مدرب طب العيون ، أنه عندما ترتدى نظارة جديدة فإن العين  تحاول أن تتأقلم علي المتغيرات البصرية  التي تطرق عليها،   فالعين تتكون من عضلات صغيرة حينما تتعرض هذه العضلات بشكل مفاجئ لتغيرات مع ارتداء النظارة يحدث الشعور بالصداع.

الصداع والنظارة الطبية

الصداع والنظارة الطبية

 

وفي بعض الأحيان قد يشير الصداع الناتج عن النظارات الجديدة إلى مشكلة أكبر إذا أستمر هذا الصداع لمدة أكثر من أسبوع، فقد تكون هذه النظارة غير ملائمة إلي وجهك، أو أنها تتسبب في الشعور بحمل ثقيل علي الأنف، أو انها ضاغط علي أذنيك، أو أن قياس النظر غير صحيح .

 


نظارة جديدة

الصداع والنظارة الجديد

اسباب جعل الصداع مرافق النظارة الجديدة

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