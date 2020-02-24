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7 أشياء يشير إليها تنميل اليدين.. منها نقص الفيتامينات

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:00 م
7 أشياء يشير إليها تنميل اليدين.. منها نقص الفيتامينات تنميل اليدين
كتبت فاطمة خليل

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يشعر الكثير منا بتنميل أو وخز في الأيدى أو الأصابع، قد يكون هذا الأمر طبيعياً لكن في بعض الأحيان تكون هذه الأحاسيس ناتجة عن أمراض أو إصابات أو مشاكل طبية أخرى، وهناك طريقة بسيطة لتحديد ما إذا كان السبب مرضى أم لا، وهى فرك الذراعين واليدين والأصابع، فمن غير المحتمل أن تكون هناك مشكلة كامنة إذا تحسنت الأعراض أما إذا استمرت، فقد يكون هناك تلف أو تهيج أو ضغط للأعصاب، وفقاً لموقع "facty".

أسباب تنميل اليدين

متلازمة رينود
متلازمة رينود

مرض رينود

يمكن أن يؤثر مرض رينود على الأشخاص الذين يعيشون في المناخات الباردة أو الذين لديهم عوامل خطر أخرى، حيث يسبب تضيق الشرايين الأصغر التي توفر الدم للجلد، مما يؤدي إلى انخفاض الدورة الدموية حتى الأصابع أو اليدين أو القدمين. هذا له مجموعة من الآثار ، على الرغم من أن الأكثر شيوعًا هو وخز أو تنميل في اليدين أو القدمين.

قد يلاحظ الأفراد المصابون بمرض رينود أن أصابعهم تتغير من اللون الأبيض إلى الأزرق إلى الأحمر عند التعرض للبرد. يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض رينود من مشكلة صحية أساسية أخرى مثل مرض المناعة الذاتية الذي يسبب هذه الأعراض.

 نقص الفيتامينات
 

عادة ، يصاب الشخص بنقص الفيتامينات عندما لا يتلقى ما يكفي من المغذيات من خلال نظامه الغذائي أو عنده مشاكل في امتصاص الفيتامينات، تعد العديد من الفيتامينات مهمة لصحة الأعصاب بشكل صحيح ، بما في ذلك الفيتامينات B1 و B6 و B12 و E. من بينها ، يعد نقص فيتامين B12 أكثر خطورة لأنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل عصبية خطيرة، تكون التأثيرات الأولى عادةً أحاسيس غريبة مثل الوخز والخدر في الأطراف وضعف العضلات ومشاكل في التوازن.

نقص الفيتامينات
نقص الفيتامينات

متلازمة النفق الرسغي

واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا التي تؤثر على اليدين هي متلازمة النفق الرسغي، والتي تسبب أعراضًا مثل الألم والتنميل والوخز في اليد والمعصم.

يصاب الشخص بمتلازمة النفق الرسغي عندما يضيق النفق الرسغي، مما يضغط على العديد من الأوتار والعصب المتوسط ​​، مما يوفر الشعور لمعظم أصابع اليد.

الوخز والخدر عادة ما تكون الأعراض المبكرة، قد يحدث خدر في البداية فقط أثناء النوم.

الأدوية

بعض الأدوية تدرج تنميل اليد والأصابع ضمن آثارها الجانبية المحتملة. في بعض الأحيان ، تكون هذه المشكلات عابرة وستختفي دون الحاجة إلى انتباه الطبيب. ومع ذلك ، قد تكون أيضًا علامة على أن الأدوية تسبب تلفًا في الأعصاب. هذا هو الأكثر شيوعًا في العلاج الكيميائي وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والعقاقير المضادة للعدوى وبعض أدوية ضغط الدم أو القلب قد تكون مسؤولة أيضًا.

التهاب المفاصل الروماتويدي

في حين أن معظم أشكال التهاب المفاصل تؤثر بشكل رئيسي على المفاصل، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) يمكن أن يتلف أجهزة الجسم الإضافية. نتيجة لاضطراب المناعة الذاتية ، ينتج التهاب المفاصل الروماتويدي من الجهاز المناعي الذي يهاجم أنسجته. بالإضافة إلى آثاره المختلفة ، يمكن للالتهاب أن يضغط على الأعصاب، تنميل وخز بسبب هذا الضغط هي بعض من الأعراض الأولى.

مرض لايم
مرض لايم

 مرض لايم

يمكن أن يسبب مرض لايم أحاسيس غريبة في الأصابع واليدين، الأفراد الذين يعيشون في مناطق عشبية أو غابات كثيفة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض لايم لأن هذا هو المكان الذي تنمو فيه حشرة القراد المسببة للمرض.

إصابة الحبل الشوكي

يمر نظام من الأعصاب الحيوية عبر العمود الفقري، مما يعني أن إصابات النخاع الشوكي غالبًا ما تؤدي إلى مشاكل خطيرة وموهنة، يمكن أن يكون لإصابة الحبل الشوكي تأثير دائم على القوة والإحساس وقدرة الشخص على العمل.


اسباب تنميل اليدين

تنميل اليدين

سبب تنميل الايدى

اسباب وخز اليدين

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