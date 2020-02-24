غدا .. توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن توقيع بروتوكول تعاون بين المكتبة ووزارة الشباب والرياضة ، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية بمقر المكتبة يوم غدا الثلاثاء، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات بالمكتبة، وعلى هامشه سيكون هناك لقاء حوارى مفتوح مع الشباب من 27 جامعة من محافظات مصر المختلفة .

ويهدف البرنامج إلى زيادة وعى الشباب فى كافة المجالات منها البيئية، والسياسية، والأمنية، والتكنولوجية، والاجتماعية، وهذا من خلال محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية بمقر المدينة الشبابية بالإسكندرية، وتنظيم محاضرات تثقيفية عن استهلاك المياه والحفاظ على مقدراتنا المائية ومواردنا البيئية، وكذلك التوعية بأهمية أمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ورفع مهاراتهم فى أحد أهم الموضوعات التى يتعرضون لها بشكل مستمر خلال تنظيم أنشطتهم ألا وهو أساسيات المراسم والبروتوكولات

من جهه أخرى ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء ندوة لمناقشة رواية (تمار) الحاصلة على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 للأديبة مى خالد، يناقشها الناقدتان الدكتورة دينا مندور وفاطمة عبد الله ، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ومى خالد ، خريجة كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهى مذيعة بالبرامج الإنجليزية الموجهة والإذاعة المصرية وتعمل أيضًا فى ترجمة ومعالجة الأعمال الدرامية التلفزيونية وفى الأعمال الدرامية المدبلجة. ومن الأعمال التى صدرت لها: مجموعة قصصية "أطياف ديسمبر" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1998، ورواية "جدار أخير" عن دار ميريت عام 2001، ومجموعة قصصية "نقوش وترانيم" عن دار شرقيات عام 2003، ورواية "مقعد أخير فى قاعة إيوارت" عن دار شرقيات عام 2005، ورواية "سحر التركواز" عن دار شرقيات عام 2007، ومجموعة قصصية "مونتاج" عن دار الدار عام 2009، ورواية "تانجو وموال" عن دار العين عام 2011، وكتاب أدب رحلات "مصر التى فى صربيا" عن دار العربى للنشر والتوزيع فى 2013.

وقد تُرجمت رواية سحر التركواز إلى الألمانية والانجليزية، ورواية جيمنازيوم تم ترجمتها إلى الصربية. كما فازت رواية "جيمنازيوم" بجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2016.