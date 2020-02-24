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صحة أسوان: المحافظة خالية من الالتهاب السحائي البكتيري الوبائي

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:00 ص
صحة أسوان: المحافظة خالية من الالتهاب السحائي البكتيري الوبائي الالتهاب السحائى - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قالت الدكتورة أسماء نصر مسئول التطعيمات بمديرية الشئون الصحية بأسوان لـ "اليوم السابع" إن محافظة أسوان خالية من الالتهاب السحائي البكتيري الوبائي وأن الإلتهاب السحائي له عدة أنواع غير وبائية ما عدا الإلتهاب السحائي البكتيري الوبائي.
 
و أكدت الدكتورة أسماء نصر مسئول التطعيمات بمديرية الشئون الصحية بأسوان أنه اذا تم الاشتباه في أي حالة  يتم عزلها في مستشفي الحميات حتي تتأكد النتيجة المعملية ويتم حصر المخالطين ويتم  تجريعهم  بالريفاميسين  وأضافت أن مديرية الشئون الصحية بأسوان تقوم بتطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائي سنوياً وذلك في السنوات الأولي  للمراحل التعليمية وهي أولي حضانة وأولي إبتدائي وأولي اعدادي وأولي  ثانوي والجرعة تعطي مناعة من ثلاثة لخمس سنوات.
  
وأشارت الدكتورة أسماء نصر مسئول التطعيمات بمديرية الشئون الصحية بأسوان إلي أنه  تم تطعيم الطلاب خلال العام الدراسي الحالي  بطعم السحائى الثنائى كما يتم تطعيم المعتمرين والحجاج بطعم السحائي الرباعي. 
 
وكانت قد اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ,حيث استمرت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال  خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير2020 حتى الأربعاء 19 فبراير . 
 
وقد أسفرت الحملة عن تطعيم 257044 طفل بنسبة 101.9% من إجمالي المستهدف البالغ 252363 طفل على مستوى محافظة أسوان يذكر انه تم تجهيز وتدريب   1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة .
 
في نفس السياق  تقدم الدكتور "ايهاب عماد حنفي" مدير مديرية الشئون الصحية بأسوان , بالشكر لجميع المشاركين في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، لما بذلوه من أداء مشرف ومجهود كبير طوال أيام الحملة . مما يعكس تقديرهم للمسئولية ومدى تفانيهم في العمل. 
 
  
 

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