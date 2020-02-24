شاهد..مصرع مغامر أمريكى بصاروخ من صنعه لإثبات نظريته أن الأرض ليست كروية

فى محاولة وصفت بأنها مجنونة لإثبات أن الأرض ليست كروية ، لقى المغامر الأمريكى، المثير للجدل مايك هيوز، مصرعه فى حادثة تحطم صاروخ، قام بصنعه والطيران به، فى ولاية كاليفورنيا، لإثبات نظريته .
ونقل موقع الرؤية، أن قناة ساينس ذكرت عبر صفحتها على تويتر، أن مايك هيوز، (البالغ 64 عاماً) ، كان يصور فيلماً لبرنامج «رواد فضاء صنعوا أنفسهم»، ضمن سلسلة جديدة على القناة، تتضمن تقارير حول أفراد حاولوا الصعود إلى السماء من خلال تصنيع صواريخهم الخاصة، وقالت القناة : «كان يحلم دائماً بالقيام بهذه المهمة».
المغامر الأمريكي
الأمريكي المثير للجدل مايك هيوز، 64 عاماً، يلقى مصرعه في حادثة تحطم صاروخ قام بصنعه والطيران به، بولاية كاليفورنيا، لإثبات نظريته بأن الأرض مسطحة، واشتهر هيوز سابقاً بأنه صنع عدة صواريخ وطار فيها لإثبات نظريته، ولكنه فشل في جميعها وتعرض لعدة إصابات خطرة، ولكنه لم ينجو هذه المرة. pic.twitter.com/wAMnPWCC61— صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 23, 2020
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