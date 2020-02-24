شاهد..مصرع مغامر أمريكى بصاروخ من صنعه لإثبات نظريته أن الأرض ليست كروية

وكالات

فى محاولة وصفت بأنها مجنونة لإثبات أن الأرض ليست كروية ، لقى المغامر الأمريكى، المثير للجدل مايك هيوز، مصرعه فى حادثة تحطم صاروخ، قام بصنعه والطيران به، فى ولاية كاليفورنيا، لإثبات نظريته .

ونقل موقع الرؤية، أن قناة ساينس ذكرت عبر صفحتها على تويتر، أن مايك هيوز، (البالغ 64 عاماً) ، كان يصور فيلماً لبرنامج «رواد فضاء صنعوا أنفسهم»، ضمن سلسلة جديدة على القناة، تتضمن تقارير حول أفراد حاولوا الصعود إلى السماء من خلال تصنيع صواريخهم الخاصة، وقالت القناة : «كان يحلم دائماً بالقيام بهذه المهمة».



المغامر الأمريكي

واشتهر هيوز سابقاً بأنه صنع عدة صواريخ وطار فيها لإثبات نظريته، ولكنه فشل فيها جميعها وتعرض لعدة إصابات خطرة.

الأمريكي المثير للجدل مايك هيوز، 64 عاماً، يلقى مصرعه في حادثة تحطم صاروخ قام بصنعه والطيران به، بولاية كاليفورنيا، لإثبات نظريته بأن الأرض مسطحة، واشتهر هيوز سابقاً بأنه صنع عدة صواريخ وطار فيها لإثبات نظريته، ولكنه فشل في جميعها وتعرض لعدة إصابات خطرة، ولكنه لم ينجو هذه المرة. pic.twitter.com/wAMnPWCC61 — صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 23, 2020

وأظهر مقطع مصور على موقع تي إم زد، الصاروخ ينطلق مع تمزق المظلة أثناء الإقلاع، وحلق الصاروخ لما يقارب 10 ثوانٍ، في الفضاء قبل أن يهبط مجدداً، ليصطدم بالأرض.

لإثبات نظريته بأن الأرض ليست كروية

وكان هيوز يأمل بمساعدة شريكه والدو ستيكس، في الوصول إلى مسافة 5 آلاف قدم (1.5 كيلومتر) فى الهواء أثناء ركوب صاروخه الذي يعمل بالبخار. ويحمل المغامر الأمريكي الرقم القياسي لموسوعة "جينيس" فى القفز بالسيارة حيث قفز 103 أقدام فى سيارة ليموزين لينكولن تاون كار.

المغامر الأمريكي