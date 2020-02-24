ترامب من "أحمد آباد": قضينا على قادة الإرهاب ونسعى لتعزيز العلاقات مع الهند

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهند تنفذ برنامج قوى للقضاء على الفقر، وأصبح هذا الأمر قريبا في البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحترم وتقدر الجهود التي تبذلها الهند من أجل مكافحة الفقر.

وأضاف الرئيس ترامب خلال كلمته أمام حشود من الشعب الهندى فى مدينة أحمد آباد، أن الولايات المتحدة يوجد بها 4 ملايين مواطن هندى ويقومون بدور رائع في بلادنا مشددا على أنهم يعملون في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا وغيرها وأنه باسم الشعب الأمريكي يوجه الشكر للشعب الهندى لدوره في إثراء مختلف الجوانب في الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس ترامب إلى أن الهند لديها طوائف وشعبها يتحدث لغات عديدة وتجمعهم الوحدة، مشددا على أن الولايات المتحدة تتطلع إلى توثيق وتعزيز العلاقات مع الهند وسوف يتم توقيع اتفاقيات عسكرية مع الهند.

وتطرق ترامب إلى الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة للقضاء على الإرهاب، مثل استكمال الحرب على تنظيم داعش ومقتل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش، والتخلص من قادة الإرهاب في سوريا والعراق، مشددا على أن القوات الأمريكية تواجه بقوة أي تهديد على الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وصل صباح اليوم الاثنين، إلى الهند فى زيارة رسمية من المقرر أن تستغرق يومين وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك حل النزاعات التجارية بين البلدين. وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن ترامب وصل إلى مطار "أحمد آباد" الدولى، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكى سيقوم في وقت لاحق بتقديم التحية الهندية "ناماستى" بولاية "جوجارات" مسقط رأس رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.