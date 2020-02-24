سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب من "أحمد آباد": قضينا على قادة الإرهاب ونسعى لتعزيز العلاقات مع الهند

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:57 ص
ترامب من "أحمد آباد": قضينا على قادة الإرهاب ونسعى لتعزيز العلاقات مع الهند الرئيس الأمريكى ترامب
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهند تنفذ برنامج قوى للقضاء على الفقر، وأصبح هذا الأمر قريبا في البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحترم وتقدر الجهود التي تبذلها الهند من أجل مكافحة الفقر.

وأضاف الرئيس ترامب خلال كلمته أمام حشود من الشعب الهندى فى مدينة أحمد آباد، أن الولايات المتحدة يوجد بها 4 ملايين مواطن هندى ويقومون بدور رائع في بلادنا مشددا على أنهم يعملون في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا وغيرها وأنه باسم الشعب الأمريكي يوجه الشكر للشعب الهندى لدوره في إثراء مختلف الجوانب في الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس ترامب إلى أن الهند لديها طوائف وشعبها يتحدث لغات عديدة وتجمعهم الوحدة، مشددا على أن الولايات المتحدة تتطلع إلى توثيق وتعزيز العلاقات مع الهند وسوف يتم توقيع اتفاقيات عسكرية مع الهند.

وتطرق ترامب إلى الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة للقضاء على الإرهاب، مثل استكمال الحرب على تنظيم داعش ومقتل أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش، والتخلص من قادة الإرهاب في سوريا والعراق، مشددا على أن القوات الأمريكية تواجه بقوة أي تهديد على الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد وصل صباح اليوم الاثنين، إلى الهند فى زيارة رسمية من المقرر أن تستغرق يومين وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك حل النزاعات التجارية بين البلدين. وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن ترامب وصل إلى مطار "أحمد آباد" الدولى، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكى سيقوم في وقت لاحق بتقديم التحية الهندية "ناماستى" بولاية "جوجارات" مسقط رأس رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

ومن المتوقع أن يزور ترامب - برفقة السيدة الأولى ميلانيا - مدينة "أجرا" لرؤية ضريح تاج محل ، ثم يتوجه إلى دلهي حيث من المقرر أن يجري محادثات على مستوى الوفود مع مودي غدا الثلاثاء قبل العودة إلى واشنطن.


ترامب

دونالد ترامب

الهند

اخبار الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

العربية: تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابى هشام عشماوى " تحديث"

العربية: تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابى هشام عشماوى " تحديث"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة