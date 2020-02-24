"الصادرات والواردات": ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية إلى2.188 مليار دولار

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال يناير الماضي بنحو 85 مليون دولار بنسبة 4% لتبلغ 2.188 مليار دولار مقارنة 2.103 مليار دولار خلال يناير 2019.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة زيادة في قيمة الصادرات 4 مجالس تصديرية ،حيث كان من أبرزها "المجلس التصديرى للصناعات الغذائية" ليسجل ماقيمته 279 مليون دولار في يناير الماضي مقارنة ب241 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ثم جاء"المجلس التصديري للمواد البناء" بقيمة 494مليون دولار مقارنة ب447 مليون دولار) في يناير٢٠١٩.

وأشار إلى ارتفاع صادرات "المجلس التصديرى للسلع الهندسيه والإلكترونية" خلال يناير الماضي لتسجل ما قيمته183 مليون دولار مقارنة 168 خلال يناير 2019، كما زادت صادرات"المجلس التصديرى للمفروشات" لتبلغ44 مليون دولار خلال مقابل 42 مليون دولار.