أسهم إعمار تهبط ببورصة دبى بختام تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.79% خاسرا 21.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2696.23 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط أسهم إعمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 154.2 مليون سهم محققة ما قيمته 274.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2540 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع سهمين، وانخفض 28 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.03%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.82%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.91%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.26%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 1.98%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 0.49%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.99%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.09%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبى الوطنى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 5.1 مليون ورقة بقيمة 65.6 مليون درهم.

وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن تقديم خيارات تمويل عقارى تنافسية للعملاء الراغبين فى شراء شقق سكنية فى مشروع ذى كورتيارد فى ضاحية السيف، وهو مشروع سكنى ملحق به مركز تسوق شهير، ويمكن لجميع العملاء الاستفادة من برنامج دارى للتمويل العقارى الخاص بالمصرف، بدفعات مقدمة تبدأ من 10%، وتجرى حاليا أعمال المراحل الأخيرة من المشروع.