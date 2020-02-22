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السبت، 22 فبراير 2020 12:22 م
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4 أخطاء تحول مسار الحميات الغذائية لطريق الإصابة بالأمراض

السبت، 22 فبراير 2020 12:15 م
4 أخطاء تحول مسار الحميات الغذائية لطريق الإصابة بالأمراض الحميات الغذائية
فاطمة ياسر

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التخلص من الوزن الزائد واتباع الحميات الغذائية هو الهدف للوصول للوزن المثالي، وخلال هذا التقرير نقدم الأسباب التي تحول مسار الحميات الغذائية وتحولها إلي أمراض، وذلك وفقا لموقع "thehealthy".

أكد التقرير أن حوالي 14 ٪ من الأميركيين يقومون باتباع الحميات الغذائية  كل عام،  وذلك لأن هناك 66% منهم يعانون من زيادة الوزن، ولذا تقوم أمريكيا بوضع حوالي 33 مليار دولار سنويًا على المنتجات التي تساعد في فقدان الوزن، ولكن هناك العديد من الأشياء الخاطئة التي يتبعها البعض وتزيد من فرص تعرضهم لوفاتهم.

 وقدم التقرير بعض الحيل الخاطئة أثناء اتباعك للحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، ومنها:

-اتباع الحميات الغذائية لفترات زمنية طويلة، تعد من الأمورالتي تعرضك الجسم للهذيان والتعب والإرهاق، نتيجة لفقدانه العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها.

-عدم اتباع الحميات الغذائية الغنية بالعناصرالغذائية والفيتامينات تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة، نتيجة لضعف الجسم وزيادة التعرض للإصابة بأمراض الشريان التاجي، وضيق الشرايين في الجسم، ولذا عليك توخي الحذر، والقيام باتباع حميات غذائية غنية بالعناصر التي يحتاجها الجسم.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن زيادة الوزن ترفع نسبة ضغط الدم، ولكن اتباع حميات غذائية غيرغنية بالعناصرالتي يحتاجها الجسم تعد من الأمور المسببة للإصابة بارتفاعه أيضا، ولذا عليك التخلص من الوزن الزائد ولكن باتباع حميات غذائية صحية.

-زيادة فرص الإصابة بمرض السكر إذا كنت تعاني من بروز البطن أي "الكرش"، وفي حالة التخلص منه فأنت بهذه الطريقة تحافظ بشكل كبير علي صحتك، وتحد من فرص الإصابة بالسكر النوع الثاني، وأيضا عليك اتباع حميات غانية بالعناصر التي يحتاجها الجسم بالإضافة إلي ممارسة التمارين الرياضية.

 


حميات غذائية

اتباع حميات غذائية غير صحية

حميات غذائية غير صحية تسبب الوفاة

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