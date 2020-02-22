العثور على جثة شاب مقتول بجوار المقابر بالدقهلية فى ظروف غامضة

فريق المحافظات

عثر أهالى قرية ديرب الخضر التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية على جثمان شاب مقتول بجوار مقابر القرية فى ظروف غامضة، تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بالعثور على جثة لشاب فى العقد الثالث من عمره بجوار المقابر بقرية ديرب الخضر.

وعلى الفور انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة الشاب وتم التعرف عليه ويدعى محمد عبد المجيد 32 سنة، ومقيم بذات القرية، وكان من المقرر له السفر خلال أيام قليلة إلى دولة الأردن للعمل هناك.

وتم استدعاء النيابة التى عاينت الجثمان وطلبت نقله إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام، وطلبت توقيع الكشف الطبى عليه من قبل الطب الشرعى، وطلبت سرعة عمل التحريات عن الواقعة، وضبط المتهمين بارتكابه وجارى تحرير محضر بالواقعة.

يذكر بأن أصيب 19 شخصا فى حادث تصادم على طريق المنصورة منية النصر أمام قرية الطاهرى التابعة لمركز منية النصر، نتيجة حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكى على الطريق، وقد تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارتين ميكروباص على طريق منية النصر.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وكشفت المعاينة أن الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائقين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة 19 شخص، وتباينت الاصابات ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية وسطحية.

وبالفحص تبين إصابة مروة نصر الهجرسى موسى 38 سنة منشية الجمال كدمة بالساق الأيسر، وثروت محمد الدسوقى 54 سنة من قرية النزل كدمة بالساق الأيسر، ومحمد سعد أحمد السيد 61 سنة المرسى كدمة بالظهر، وأنغام أحمد عوض 30 سنة بكدمة بالفخذ الأيسر، وسامح على محمد حسن 45 سنة كدمة بالقفص الصدرى.