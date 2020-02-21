سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

رواسب الحديد فى المخ علامة على التدهور الإدراكى لدى مرضى الشلل الرعاش

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:00 م
رواسب الحديد فى المخ علامة على التدهور الإدراكى لدى مرضى الشلل الرعاش الرنين المغناطيسى
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عن وجود تقنية حديثة للتصوير بالرنين المغناطيسي للكشف عن رواسب الحديد في مناطق مختلفة من الدماغ، يمكنها تتبع انخفاض التفكير والذاكرة والحركة لدى المصابين بمرض باركنسون.

وتشير النتائج التي نشرت مؤخراً في الموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، إلى أن مقاييس الحديد في الدماغ قد تساعد في النهاية على التنبؤ بتعرض الأشخاص الذين يعانون من الشلل الرعاش للإصابة بالخرف.

ويثير الحديد في الدماغ اهتمامًا متزايدًا للأشخاص الذين يبحثون عن الأمراض العصبية، مثل الشلل الرعاش والخرف، وكلما تقدم العمر ، يتراكم الحديد في المخ ، لكنه يرتبط أيضًا بتراكم بروتينات الدماغ الضارة ، لذلك فإن عثور الأطباء على دليل على أنه يمكن أن يكون مفيدًا في مراقبة تطور المرض ، وربما حتى في التشخيص".

وشملت الدراسة على 97 شخصًا مصابين بداء باركنسون ، والذين تم تشخيصهم خلال السنوات العشر الماضية ، إلى جانب 37 شخصًا بدون شرط ، كمجموعة مقارنة، وقد تم اختبار تفكيرهم وذاكرتهم بالإضافة إلى وظائفهم الحركية.

وقال الباحثون إن الحديد يتراكم في الدماغ  كجزء من عملية الشيخوخة الطبيعية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة نفاذية حاجز الدم في الدماغ، ويمكن أن يكون للحديد الزائد تأثيرات سامة تؤدي إلى تعديل البروتينات بشكل لا رجعة فيه.

ووجدت الدراسات الحديثة أنه عندما تتراكم البروتينات المرتبطة بمرض الزهايمر (الأميلويد والتاو، المرتبطان أيضًا بخرف الشلل الرعاش) ، يتراكم الحديد أيضًا في مناطق الدماغ المصابة.

وفي الدراسة الحالية، استخدم الباحثون تقنية جديدة، تسمى خرائط الحساسية ، لرسم خرائط لمستويات الحديد في الدماغ على أساس التصوير بالرنين المغناطيسي ،(MRI) ووجدوا أن تراكم الحديد في مناطق  الحصين والمهاد ارتبط بسوء الذاكرة والتفكير، وارتبط الحديد في منطقة الدماغ المحظورة بنقاط الحركة الضعيفة ، مما يشير إلى مرحلة أكثر تقدما من المرض.

ويعتبر مرض الشلل الرعاش، حالة تصاعدية في انحطاط المخ مما يؤدي إلى حدوث هزات وتصلب وبطء الحركة، وما يقرب من 50 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة ينتهي بهم الأمر إلى تطوير الخرف ، لكن التوقيت والشدة يختلفان بشكل كبير.

ولا توجد حاليًا أية إجراءات موثوقة لتتبع تقدم مرض باركنسون في الدماغ ، لذلك يعتمد الأطباء على مراقبة الأعراض، وفشل التصوير التقليدي للدماغ في تتبع التقدم إلى مرحلة متأخرة ، حيث يمكن اكتشاف فقدان حجم المخ على نطاق واسع.

 


الرنين المغناطيسي

الرنين

الشلل الرعاش

الخرف

الحديد فى المخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة