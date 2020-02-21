خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

الأقصر – أحمد مرعى

قال الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، إنه يجرى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قبل القطاع السياحى بقرار وزارة السياحة ووزارة الطيران وبدء تشغيل خط داخلى جديد بين شرم الشيخ والأقصر فى خطوة مميز لدعم حركة السياحة بين الأقصر وشرم الشيخ، حيث إن الخط الجديد جاء فى إطار توجهات وزارة الطيران المدنى ودور الشركة الوطنية مصر للطيران فى دعم وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، والربط بين مدن الجذب السياحى المصرية، وذلك بالتنسيق بين وزير الطيران والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.



وأضاف الخبير السياحى محمد عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد بدء الشركة الوطنية للمطارات فى تشغيل هذه الرحلات يوم أمس الخميس وبصورة أسبوعية حتى 28 مايو المقبل، بأحدث طائرات مصر للطيران التى تسلمتها مؤخرا من طراز الايرباص A220-300 التى تتميز بمستوى عالى من الراحة والرفاهية، يجرى التواصل بصورة كبيرة بين كافة الشركات السياحة بين مدينتى الأقصر وشرم الشيخ لعمل بروشورات دعائية موحدة داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى استفادة من ذلك الأمر، وتعريفهم بأنه يمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكترونى (egyptair.com) أو الحجز والاستفسار عن طريق خدمة الاتصالات التليفونية على 1717، أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو الوكلاء السياحيين.



وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أن أنماط السياحة الثقافية فى مصر، شهدت الكثير من القفزات خلال الموسم السياحى الجارى وحقق نجاحات كبيرة ويعتبر الأفضل من السنوات الماضية التى أعقبت أحداث يناير، ويجرى فتح أسواق جديدة ومتنوعة حول العالم بتلك الخطوات الجديدة داخل مصر لخدمة أفضل لجميع الضيوف.



وكان قد استقبل البر الغربى بالأقصر، أمس الخميس، مجموعة من السائحين الذين أهدتهم وزارة السياحة والآثار تذاكر مجانية لزيارة مقبرة الملكة نفرتارة، وذلك بمناسبة بدء تشغيل أول خط طيران بين شرم الشيخ والأقصر لربط المقاصد السياحية الثقافية بالمقاصد السياحية الشاطئية، حيث استمتع السائحين بالزيارة وأعربوا عن سعادتهم بها وبالحضارة المصرية العريقة، كما أشادوا بهذه المبادرة التى منحتهم الفرصة بالاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها، حيث مارسوا رياضة الغوص المفضلة لديهم وأيضاً تعرفوا عن قرب بالحضارة المصرية.



ومن جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران قامت أمس الخميس 20 فبراير بتشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة أسبوعية، وذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات، فى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى لربط البحر الأحمر بآثار وادى النيل فى صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وبمناسبة بدء التشغيل أهدت وزارة السياحة والآثار السائحين بأول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتارى بالبر الغربى للأقصر، اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 والتى تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصرى.