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الخميس، 20 فبراير 2020 07:00 م
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هل يمكن أن يقلل عقار السكر من السمنة عند الأطفال والمراهقين؟ دراسة تجيب

الخميس، 20 فبراير 2020 07:00 م
هل يمكن أن يقلل عقار السكر من السمنة عند الأطفال والمراهقين؟ دراسة تجيب السمنة
كتب بيتر إبراهيم

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أظهرت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة يوتا أن عقار السكر الذى يحتوى على المادة الفعالية "ميتفورمين" هو دواء يخفض نسبة الجلوكوز ويشيع استخدامه لعلاج مرض السكري - ويكون فعالاً في خفض بعض مقاييس السمنة لدى الأطفال والمراهقين.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، وجد الباحثون أن العلاج بالميتفورمين يقلل من مؤشرات السمنة لدى الأطفال والمراهقين.

وقام الباحثون بفحص الدراسات الطبية للتجارب السريرية العشوائية التي فحصت آثار استخدام "الميتفورمين" على مقاييس السمنة لدى الأطفال والمراهقين.

وبشكل عام ، وجدوا انخفاضًا كبيرًا في مؤشر كتلة الجسم (BMI) ووزن الجسم ومحيط الخصر وكتلة الدهون ، ولكن ليس في كتلة الجسم الخالية من الدهون.

ومع ذلك ، فإن التخفيضات في مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لم يكن كبيرا في الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وقال الدكتور "توم بارانوفسكي" ، أستاذ علاج السمنة بكلية بايلور: "كان الميتفورمين، أحد المستحضرات الصيدلانية ، عنصرًا أساسيًا في علاج مرض السكري، وكان البعض مهتمًا بما إذا كانت هذه الأدوية قد تقلل أيضًا من الدهون في الجسم".

وأضاف الباحثون أنه يجب اكتشاف نتائجهم المهمة في بحث إضافي ، خاصةً لماذا لم يؤثر الميتفورمين في الدهون في بعض المجموعات، يمكن أن تكون هذه النتائج خطوة مبكرة في تأسيس السريرية استخدام الميتفورمين لإدارة الوزن عند الأطفال.

 

 


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الوزن

السمنة

عقار السكر

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