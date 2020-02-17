بلاش أنتخة.. كثرة الجلوس ترفع خطر أمراض القلب لدى النساء الأكبر سنًا

كتب بيتر إبراهيم

كشف بحث جديد نُشر اليوم في مجلة رابطة القلب الأمريكية ، وهي مجلة الوصول المفتوح التابعة لجمعية القلب الأمريكية، أن أوقات الجلوس الطويلة ارتبطت بارتفاع مستويات خطر الإصابة بأمراض القلب بين النساء ذوات الوزن الزائد والسمنة بعد انقطاع الطمث بشكل عام.

في هذه الدراسة القائمة على الملاحظة ، قاس الباحثون عادات الجلوس لدى النساء الأكبر سنا (بعد انقطاع الطمث ؛ العمر> 55 سنة) والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews".

وتم تحليل البيانات من المشاركين في الدراسة كمجموعة واحدة ومن قبل مجموعتين إثنيتين - نساء من أصل أسباني أو نساء من أصل لاتيني - من أجل تحديد ما إذا كان إجمالي وقت الجلوس و / أو متوسط فترات الجلوس دون انقطاع قد يكون له تأثير على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب وما إذا كان هذه العلاقات تختلف حسب العرق.

ومن هذه البيانات ، تم حساب متوسط إجمالي وقت الجلوس في اليوم ومتوسط الوقت الذي يقضيه المشاركون في فترات الجلوس دون انقطاع.

وجلست النساء اللاتينيات بعد انقطاع الطمث ، في المتوسط ، حوالي ساعة واحدة في اليوم أقل من النساء غير اللاتينيات من نفس الفئة العمرية، كما قضوا وقتا أقل بكثير في الجلوس دون انقطاع.

ومع ذلك ، تم ربط كل زيادة إضافية لمدة 15 دقيقة في الجلوس دون انقطاع مع حوالي 5 ٪ زيادة فى نسبة السكر في الدم الصايم أعلى.

وشملت الدراسة ما مجموعه 518 امرأة بمتوسط عمر 63 عامًا ومؤشر كتلة الجسم (BMI) يبلغ 31 كجم (التعريف السريري للسمنة هو مؤشر كتلة الجسم> 30).

وارتدى المشاركون في الدراسة مقاييس تسارع على مفصل الفخذ الأيمن لمدة تصل إلى 14 يومًا ، مما أدى إلى إزالة الأجهزة للنوم أو الاستحمام أو السباحة.

واستخدمت مقاييس التسارع لتتبع وتسجيل الجلوس والنشاط البدني للمشاركين في الدراسة طوال اليوم، كما فحصوا الدم بالتزامن لقياس سكر الدم ومقاومة الأنسولين.

قالت مؤلفة الدراسة الرئيسية "دوروثي سيرز" ، أستاذ التغذية في جامعة ولاية أريزونا: "لقد فوجئنا بمراقبة مثل هذه العلاقة السلبية القوية بين مقدار الوقت الذي يقضيه في الجلوس ومقاومة الأنسولين ، وأن هذه العلاقة كانت لا تزال قوية بعد حسابنا لممارسة الرياضة والسمنة" .

ومن المعروف أن مقاومة الأنسولين هي عامل خطر قوي لكل من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.