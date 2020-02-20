ضبط 6 أشخاص بالشرقية لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم قطع يشتبه فى أثريتها

كتب محمود عبد الراضى - هدى أبو بكر

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية فى ضبط 6 متهمين لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم، وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية طحلة بردين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل، وتبين قيام 6 أشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم، ووجود حفرة بعمق (5 أمتار وبقطر 1 متر)، وتم ضبطهم وبحوزتهم 5 قطع فخارية ترجع للعصور الرومانية على هيئة غير مكتملة يُشتبه فى أثريتها وأدوات الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وضبطت أجهزة وزارة الداخلية مؤخرا العديد من القضايا التى تتعلق بالتنقيب عن الآثار فى عدة محافظات بالجمهورية، من بينها ما قامت به الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد فى القبض على موظف بالمعاش وطالب وعامل وعاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المساكن بمنطقة فنارة المجاورة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وبإجراء التحريات تبين أن موظف بالمعاش استعان بعدد من الأشخاص بينهم طالب وعامل وعاطلين للحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمنطقة فنارة المجاورة دائرة المركز ، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم معدات الحفر "2 جردل، موتور مياه، خرطوم حبل، كوريك، فاش، وأدوات أخرى "كما تبين وجود حفرة بقطر 1 متر فى عمق 3 أمتار داخل المنزل.

كما نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على 3 أشخاص بينهم شقيقان لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل قديم بالجمالية، وتحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط مباحث الجمالية، بقيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار، وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم بناء على تعليمات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتمكنت من ضبط المتهمين حال قیامھم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكن اثنين من المتهمين.