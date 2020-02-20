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صحيفة: بعض ضحايا إطلاق النار فى ألمانيا من الأكراد

الخميس، 20 فبراير 2020 11:15 ص
صحيفة: بعض ضحايا إطلاق النار فى ألمانيا من الأكراد الشرطة الالمانية ارشيفية
رويترز

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قالت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الخميس دون أن تذكر مصدرها إن بعض ضحايا هجوم نفذه من يشتبه في أنه يميني متطرف في بلدة هاناو من أصول كردية.
 
وقالت الصحيفة إن أربعة شبان وامرأة من بين القتلى التسعة الذين سقطوا في هجوم على اثنين من مقاهي تدخين النارجيلة (الشيشة). وأضافت أن من بين القتلى أشخاصا من أصول كردية.
 

قالت وسائل إعلام ألمانية إن منفذ الهجوم على المقهيين في جنوب غربي ألمانيا، الذي خلف 9 قتلى على الأقل، ترك تسجيل فيديو ورسالة اعتراف بمسئوليته عن الهجوم. وبحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية فإن دوافع ارتكاب الجريمة لا تزال غير معلومة.

وحسب قناة روسيا اليوم، ترجح الشرطة أن شخصا واحدا قد نفذ الهجوم على المقهيين لتدخين النارجيلة (الشيشة)، وانتحر في وقت لاحق في منزله، حيث تم العثور على جثته هناك، وهو ألماني الجنسية، وقد قامت الشرطة باعتقال والده للتحقيق معه.

وقالت الشرطة إنها عثرت على ذخيرة في سيارة منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه حصل في وقت سابق على رخصة سلاح صيد.

وكانت قد ذكرت الشرطة الألمانية، أنه جرى العثور على المشتبه به فى إطلاق النار قرب فرانكفورت ميتا فى منزله، بالإضافة إلى جثة أخرى، وقالت إن ثمانية أشخاص قتلوا أمس الأربعاء، فى واقعتى إطلاق نار فى مدينة ألمانية قريبة من فرانكفورت، وإن قوات خاصة تلاحق المسلحين الذين لاذوا بالفرار فى سيارة.

وأغلقت قوات من الشرطة مدججة بالسلاح شارعين في مدينة هاناو حيث هرعت سيارات الإسعاف، وحلقت طائرة هليكوبتر للشرطة فوق المدينة الواقعة إلى الشرق من مدينة فرانكفورت وهي مركز مالي.

 

 


المانيا

الاكراد

الشرطة

فرانكفورت

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