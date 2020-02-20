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السفينة الموبوءة

تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية فى اليابان

الخميس، 20 فبراير 2020 01:30 م
تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية فى اليابان السفينه السياحية فى اليابان
هند المغربي

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أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية التى تخضع لحجر صحى فى اليابان، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق قال وزير التنمية في إندونيسيا مهاجر أفندي اليوم الخميس، إن بلاده "ملتزمة" بإجلاء 74 من مواطنيها من السفينة السياحية دايموند برنسيس التي ظهر فيها فيروس كورونا والراسية قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية.

وأضاف الوزير للصحفيين أن الحكومة لا تزال تدرس ما إذا كانت ستعيدهم‭‭ ‬‬بحرا أم جوا. وأوضح مسؤول بوزارة الخارجية أن أربعة اندونيسيين من طاقم السفينة دايموند برنسيس أصيبوا بالفيروس.

وكانت قد أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، اليوم الخميس، وفاة اثنين من ركاب السفينة السياحية دايموند برنسيس الموبوءة بفيروس كورونا والتى خضعت للحجر الصحى فى اليابان،ونقلت الهيئة عن مصدر بالحكومة لم تكشف عن هويته أن الراكبين هما رجل وامرأة فى الثمانينات من العمر.

وكانت السلطات اليابانية، أعلنت تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 621 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أمس الأربعاء، أن نتائج الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لـ 79 شخصا، فيما من المقرر أن يغادر المصابون السفينة الجمعة المقبل.

 

 


اليابان

كورونا

السفينه السياحية

دايموند برنسيس

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