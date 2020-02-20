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تحرير 1358 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية بينهم 99 قيادة بدون رخصة سير

الخميس، 20 فبراير 2020 12:12 م
تحرير 1358 مخالفة مرورية متنوعة بالشرقية بينهم 99 قيادة بدون رخصة سير اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالة المرورية، بمختلف مراكز المحافظة، على الطريق العامة والرئيسية، لضبط المخالفة المرورية والعمل على الانضباط المرورى بالطرق، وتم تحرير 1358 بينهم 99 قيادة بدون رخصة سير أو رخصة قيادة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلي النيابات المختصة.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي، يفيد قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شن حملات مرورية، وتم تحرير 1358 مخالفة متنوعة بينهم 99 مخالفة قيادة بدون رخصة سير أو رخصة قيادة، ومخالفات سيارات بدون لوحات معدنية، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية و سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات خلفية، سيارات ودراجات بخارية، ودراجات بدون لوحات أمامية، والتحفظ علي عدد من التكاتك بدون لوحات وسيارتين بدون تراخيص ،ومخالفات انتظار في الممنوع، مخالفة تجاوز السرعة وتحرير مخالفات لاستخدام المحول أثناء القيادة.

 

وكانت الإدارة العامة للمرور، شنت عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفات مرورية متنوعة، من بينها خالفة تجاوز السرعة المقررة، و مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، و دراجات نارية مخالفة ومخالفات "موقف عشوائى"، ومخالفة شروط الترخيص، ومخالفة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

وعززت، اليوم، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

 


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