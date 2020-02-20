سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصات الخليج خضراء بختام تعاملات الأسبوع..و"دبى" تربح 1.82 مليار درهم

الخميس، 20 فبراير 2020 09:00 م
بورصات الخليج خضراء بختام تعاملات الأسبوع..و"دبى" تربح 1.82 مليار درهم بورصة خليجية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.5% للجلسة الثانية على التوالي ليقترب من مستوى 8 آلاف نقطة، وقفزت بورصة دبى بنسبة 0.35% ليربح 1.82 مليار درهم، وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.26% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت وسط صعود 9 قطاعات.
 

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 9.46 نقطة ليغلق عند مستوى 2737.51 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها العقارات والاتصالات.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 95.4 مليون سهم محققة ما قيمته 180.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1979 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 17 سهماً، وانخفض 14 سهما، واستقر سهمين.
 
وارتفع 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.80%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.46%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 14.83%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 3.36%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.13%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.63%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 3.3 مليون ورقة بقيمة 42.7 مليون درهم.
 

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للمرة الأولى بعد تراجعها 4 جلسات متتالية، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها الاتصالات والبنوك.
 
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.18% رابحاً 72.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6188.37 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.42% رابحاً 96.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6871.28 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.51% رابحاً 24.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4836.24 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.71%، رابحاً 35.11 ليغلق عند مستوى 4962.26 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 143.7 مليون سهم بقيمة 31.6 مليون دينار كويتى عبر 7227 صفقة.
 
وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.47%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.20%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.97%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%.
 
وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.48%، تليها شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 10.87%، ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.74%، فيما تصدر سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.02% ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 10%، ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 10%.
 

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 4.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1668.58 نقطة، وذلك بعد ارتفاعه أمس، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.4 سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.87% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 13.64%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.37% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%، عقارات السيف بنسبة 0.48%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.30%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.325، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 32.28% بضغوط هبوط مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.87%.
 

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.5% رابحاً 39.79 نقطة ليغلق عند مستوى 8007.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.73% رابحاً 56.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7731.51 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 147.7 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 122 شركة، فيما تراجعت 58 شركة.
 
وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.44%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.41%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.99%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.09%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.68%.
 
وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.81%، ثم الشرقية للتنمية بنسبة 6.56%، ثم جبل عمر بنسبة 5.75%، فيما جاء سهم "السعودى الفرنسى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.17%، ثم أسمنت السعودية بنسبة 2.50%، ثم عطاء بنسبة 2.50%.
 

بورصات الخليج

سوق الأسهم السعودية

بورصة دبى

بورصة البحرين

بورصة الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء..و"السعودية" تحقق أعلى مكاسب في 29 جلسة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:32 م

بورصات الخليج حمراء بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:45 م

بورصة قطر الخاسر الوحيد فى بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة اليوم

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:28 م

بورصة دبى تخالف بورصات الخليج..وترتفع هامشيا بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد، 16 فبراير 2020 07:56 م

تراجعات بورصات الخليج خلال أسبوع.. "السعودية" تخسر 111 مليار ريال

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة