الرى: مسئولون عن توفير الاحتياجات المائية لكافة الأنشطة التنموية على المستوى القومى

كتبت أسماء نصار

قال المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، إن وزارة الموارد المائية والرى هى المسئولة عن تنمية وادارة الموارد المائية فى مصر وتوفير الاحتياجات المائية لكافة الأنشطة على المستوى القومى من أجل الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على نوعية المياه فى إطار منظومة متكاملة تهدف لرفع كفاءة إدارة واستخدام الموارد المائية بمشاركة كافة الأطراف المعنية الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.



وأضاف سركيس فى تصريحات صحفية اليوم أن وزارة الموارد المائية والري ذات خبرة متميزة ورائدة فى مجال المياه الجوفية وإستخدام الطاقة الشمسية، حيث تمتلك الوزارة البنية الأساسية لأعمال التشغيل والصيانة لآبار المياه الجوفية.



وأوضح سركيس أن الوزارة تسعى للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه لأعمال الرى بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي على شراء المحروقات والمستخدمة في تشغيل المولدات للآبار الحكومية، وتوفير تكاليف الخدمات اللوجستية لأعمال التشغيل والصيانة ونقل الوقود، بالإضافة لتحسين الوضع البيئي وتقليل الإنبعاثات الحرارية والغازية، وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إلى جانب الحفاظ على المخزون الجوفى من الإستنزاف من خلال تحديد ساعات التشغيل للآبار بفترات السطوع الشمسى.



يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد وقعتا بروتوكول تعاون لتجهيز عدد من آبار المياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد بالطاقة الشمسية بديلاً عن استخدام الديزل بتكلفة إجمالية حوالى 220 مليون جنيه.



يأتى هذا البروتوكول فى إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية ومن بينها المياه الجوفية، وما توليه الدولة من اهتمام بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة الوادى الجديد بشكل خاص، بالإضافة إلى تطوير طرق ومنهجيات إدارة واستخدام مصادر المياه بشكل مثالى باستخدام أحدث التقنيات لضمان التنمية المستدامة.



كما يأتى هذا البروتوكول في إطار اهتمام محافظة الوادى الجديد بالتضامن من وزارة الموارد المائية والرى لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المياه الجوفية بمحافظة الوادى الجديد ورسم السياسة العامة للمحافظة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على الموارد الطبيعية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.